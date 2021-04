Voormalig politieagent Derek Chauvin is dinsdag over heel de lijn schuldig verklaard aan de dood van de 46-jarige Afro-Amerikaan George Floyd.

De rechter las dinsdagnamiddag lokale tijd het vonnis voor. De jury heeft hem schuldig verklaard aan de drie aanklachten: doodslag, doodslag door nalatigheid en onopzettelijk doden.

Binnen acht weken spreekt de rechter de straf voor Chauvin uit. Op doodslag staat een maximumstraf van 40 jaar opsluiting. Chauvin werd geboeid de rechtszaal uitgeleid. Hij was eerder op borgtocht vrij geweest. De verdediging kan in beroep gaan.

De rechter bedankte nog de juryleden voor de 'zware taak' die ze uitgevoerd hebben. 'Ik bedank jullie in naam van de bevolking van de staat Minnesota. Niet voor zomaar een 'jurydienst', maar voor een zware 'jurydienst'.'

De zwarte Amerikaan George Floyd stierf vorig jaar nadat de blanke agent Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals had geduwd. De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt ('I can't breathe') en voor zijn leven vecht, brachten wereldwijd, maar zeker in de Verenigde Staten, een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang.

'Gerechtigheid'

De familie van George Floyd heeft eindelijk 'pijnlijk verdiende gerechtigheid' gekregen nu ex-agent Chauvin over heel de lijn schuldig bevonden werd, zeggen de familie en haar advocaat, Ben Crump, dinsdag via een persmededeling.

Na bekendmaking van het vonnis volgde meteen de verklaring. 'De familie en de gemeenschap hier in Minneapolis hebben een pijnlijk verdiende gerechtigheid gekregen. Maar het vonnis reikt veel verder dan Minneapolis en heeft belangrijke gevolgen voor het land en zelfs de wereld. Gerechtigheid voor Zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika'

Nadat de uitspraak van de jury bekendraakte, braken vreugdetaferelen uit aan het gerechtsgebouw in Minneapolis. © Reuters

De zaak is een 'keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis' wat betreft verantwoording voor de politiediensten. Het vonnis is een 'duidelijk signaal' en de familie hoopt dat de boodschap in elke stad en staat duidelijk aangekomen is. 'Maar het eindigt hier niet', valt nog te lezen in de reactie die onder meer de zender CNN oppikte. De drie andere agenten betrokken bij de noodlottige arrestatie moeten ook verantwoording afleggen voor hun daden, klinkt het.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft tegen de familie van Floyd gezegd dat hij opgelucht is met de uitspraak van de jury. Biden en vicepresident Kamala Harris spraken per telefoon met de familie van Floyd. 'Dit is heel belangrijk', zei Biden aan de telefoon in een video die de familie deelde op social media. De president beloofde de familie om hen naar het Witte Huis te halen met het presidentiële vliegtuig Air Force One.

Black Lives Matter

Nadat de uitspraak van de jury bekendraakte, braken vreugdetaferelen uit aan het gerechtsgebouw. De menigte scandeerde 'justice' of nog 'Black Lives Matter'.

'Dit is maar het begin, nu moet er dringend werk gemaakt worden van echte politiehervorming', zei commentator Eddie Glaude, professor Afro-Amerikaanse Studies aan de Princeton-universiteit, tegen nieuwszender NBC. 'Ik noem het verdict niet gerechtigheid', zei Keith Ellison, hoofdaanklager in de zaak, tegen de pers. 'Maar er is wel verantwoording afgelegd.'

Volgens voormalig president Barack Obama is er voor 'ware gerechtigheid' meer nodig dan enkel dit vonnis. Daarvoor moeten de VS 'het feit dat zwarte Amerikanen dagelijks anders behandeld worden, onder ogen zien'. 'We moeten erkennen dat miljoenen vrienden, familieleden en medeburgers met de angst leven dat hun volgende ontmoeting met de politie, hun laatste kan zijn,' klinkt het in een verklaring van de eerste zwarte president in de geschiedenis van de VS en zijn vrouw Michelle.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV — Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021

De rechter las dinsdagnamiddag lokale tijd het vonnis voor. De jury heeft hem schuldig verklaard aan de drie aanklachten: doodslag, doodslag door nalatigheid en onopzettelijk doden.Binnen acht weken spreekt de rechter de straf voor Chauvin uit. Op doodslag staat een maximumstraf van 40 jaar opsluiting. Chauvin werd geboeid de rechtszaal uitgeleid. Hij was eerder op borgtocht vrij geweest. De verdediging kan in beroep gaan.De rechter bedankte nog de juryleden voor de 'zware taak' die ze uitgevoerd hebben. 'Ik bedank jullie in naam van de bevolking van de staat Minnesota. Niet voor zomaar een 'jurydienst', maar voor een zware 'jurydienst'.' De zwarte Amerikaan George Floyd stierf vorig jaar nadat de blanke agent Chauvin zijn knie tijdens een arrestatie bijna 9 minuten op zijn hals had geduwd. De beelden van Floyd die meermaals om adem smeekt ('I can't breathe') en voor zijn leven vecht, brachten wereldwijd, maar zeker in de Verenigde Staten, een golf van protest tegen racisme en politiegeweld op gang. De familie van George Floyd heeft eindelijk 'pijnlijk verdiende gerechtigheid' gekregen nu ex-agent Chauvin over heel de lijn schuldig bevonden werd, zeggen de familie en haar advocaat, Ben Crump, dinsdag via een persmededeling.Na bekendmaking van het vonnis volgde meteen de verklaring. 'De familie en de gemeenschap hier in Minneapolis hebben een pijnlijk verdiende gerechtigheid gekregen. Maar het vonnis reikt veel verder dan Minneapolis en heeft belangrijke gevolgen voor het land en zelfs de wereld. Gerechtigheid voor Zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika' De zaak is een 'keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis' wat betreft verantwoording voor de politiediensten. Het vonnis is een 'duidelijk signaal' en de familie hoopt dat de boodschap in elke stad en staat duidelijk aangekomen is. 'Maar het eindigt hier niet', valt nog te lezen in de reactie die onder meer de zender CNN oppikte. De drie andere agenten betrokken bij de noodlottige arrestatie moeten ook verantwoording afleggen voor hun daden, klinkt het. De Amerikaanse president Joe Biden heeft tegen de familie van Floyd gezegd dat hij opgelucht is met de uitspraak van de jury. Biden en vicepresident Kamala Harris spraken per telefoon met de familie van Floyd. 'Dit is heel belangrijk', zei Biden aan de telefoon in een video die de familie deelde op social media. De president beloofde de familie om hen naar het Witte Huis te halen met het presidentiële vliegtuig Air Force One. Nadat de uitspraak van de jury bekendraakte, braken vreugdetaferelen uit aan het gerechtsgebouw. De menigte scandeerde 'justice' of nog 'Black Lives Matter'.'Dit is maar het begin, nu moet er dringend werk gemaakt worden van echte politiehervorming', zei commentator Eddie Glaude, professor Afro-Amerikaanse Studies aan de Princeton-universiteit, tegen nieuwszender NBC. 'Ik noem het verdict niet gerechtigheid', zei Keith Ellison, hoofdaanklager in de zaak, tegen de pers. 'Maar er is wel verantwoording afgelegd.' Volgens voormalig president Barack Obama is er voor 'ware gerechtigheid' meer nodig dan enkel dit vonnis. Daarvoor moeten de VS 'het feit dat zwarte Amerikanen dagelijks anders behandeld worden, onder ogen zien'. 'We moeten erkennen dat miljoenen vrienden, familieleden en medeburgers met de angst leven dat hun volgende ontmoeting met de politie, hun laatste kan zijn,' klinkt het in een verklaring van de eerste zwarte president in de geschiedenis van de VS en zijn vrouw Michelle.