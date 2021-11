Voor geweldpleging op de manifestatie van 1 mei 2018 is Alexandre Benalla (30), vroeger zaakgelastigde van het Elysée, vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar effectief met een elektronische enkelband.

Hij werd ook veroordeeld voor het zich onrechtmatig toe-eigenen van de functie van politieagent op de manifestatie.

De vroegere medewerker van de Franse president Emmanuel Macron werd bovendien schuldig verklaard aan het frauduleuze gebruik van zijn diplomatieke paspoorten na zijn ontslag, aan de vervalsing van een document voor het bekomen van een dienstpaspoort en aan illegale wapendracht in 2017.

Benalla was door de krant Le Monde in 2018 herkend op een video waar te zien was dat hij geweld pleegde tegen een man en een vrouw tijdens een 1 meimanifestatie. Benalla, die op dat moment 26 was, en deel uitmaakte van het presidentieel kabinet, werd geacht te observeren tijdens het politieoptreden, maar ging duidelijk verder dan observeren alleen.

'Vertrouwen verbroken'

'U beschikte over een bepaalde macht dankzij uw functies die nauw gelinkt zijn aan de Franse president', zei de rechter bij de voorlezing van haar vonnis. 'U heeft het vertrouwen dat u werd geschonken verbroken. De rechtbank heeft deze straf bepaald op basis van de zwaarte van de verschillende feiten, de taken die u waren toevertrouwd en die van u striktheid en voorbeeldigheid vereisten.'

De magistrate benadrukte dat het gevoel van straffeloosheid en almacht bij de beklaagde zeer fel aanwezig was. Tijdens het proces in september was 18 maanden met uitstel gevorderd voor Alexandre Benalla en 2 tot 12 maanden met uitstel voor de andere beklaagden, ex-medewerker van En Marche! Vincent Crase en twee agenten. Crase kreeg uiteindelijk twee jaar met uitstel en de agenten kregen 3 maanden met uitstel en een boete van 5.000 euro.

Benalla kreeg naast zijn celstraf ook het verbod opgelegd om de komende vijf jaar een publieke functie uit te oefenen en mag de komende tien jaar geen wapen dragen, een straf die ook aan Vincent Crase werd opgelegd.

