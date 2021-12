Als Rusland zich agressief blijft opstellen tegenover Oekraïne en het land binnenvalt of andere "kwaadwillige" daden stelt, zal de Europese Unie haar bestaande sanctieregime tegen Rusland fors uitbreiden. Ook de beperkende maatregelen zullen dan worden versterkt. Daarvoor heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag gewaarschuwd.

Op basis van zijn troepenopbouw aan de grens met Oekraïne gaan veel westerse landen ervan uit dat Rusland een inval van Oekraïne voorbereidt - wat Moskou ontkent. Vandaag/dinsdag om 16 uur Belgische tijd startten de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin een videogesprek om de situatie in Oekraïne te bespreken. Nadat Biden Moskou eerder al heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van een escalatie van het conflict doet nu ook Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat. "Ik wil nogmaals de volledige en onwankelbare steun van de EU voor Oekraïne uitspreken in de context van deze agressie tegen zijn territoriale integriteit en soevereiniteit", zei ze tijdens een (digitale) toespraak voor Europese ambassadeurs.

Ook de Moldavische regering wordt door Rusland geïntimideerd, zei von der Leyen. "We moeten onze samenlevingen en democratieën beschermen tegen dit cynische machtsspel." Als Rusland zich zo agressief blijft opstellen, het internationaal recht met de voeten treedt of andere "kwaadwillige" daden stelt tegen de EU of haar buren, waaronder ook Oekraïne, "zal de EU gepast reageren", aldus von der Leyen. "Deze reactie zal bestaan uit een forse uitbreiding van het bestaande sanctieregime. Daarenboven zijn we ook bereid bijkomende beperkende maatregelen op te leggen. Dit zullen we gecoördineerd met onze gelijkgestemde partners doen."

Na de Russische annexatie van de Krim in 2014 en de doelbewuste destabilisering van (Oost-)Oekraïne, is Europa steeds meer maatregelen gaan opleggen aan Rusland. Het gaat dan om een inreisverbod en een bevriezing van tegoeden voor betrokken functionarissen en entiteiten, economische sancties, diplomatieke sancties en maatregelen gericht tegen het Russische bestuur in de Krim en havenstad Sebastopol.

Welke nieuwe maatregelen Europa op het oog heeft, zei von der Leyen dinsdag niet. Wel dat de bal in het kamp van Rusland ligt. "Laat me duidelijk zijn: we zouden liever constructief met Moskou samenwerken, maar dat hangt van hen af. Het zijn de doelbewuste keuzes en agressieve gedragingen van Rusland die de veiligheid in Europa blijven destabiliseren."

