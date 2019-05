Zaterdag verzamelen twaalf Europese rechts-radicale partijen uit evenveel landen om het nationalistische project 'Toward a Common Sense Europe' kracht bij te zetten. De problemen met de FPÖ in Oostenrijk hebben voorlopig geen impact op het project.

In Milaan werd zaterdagnamiddag - na de slotmeeting van de verkiezingscampagne van het Lega Nord van Matteo Salvini - het startschot gegeven voor een nieuwe Europese fractie van eurokritische, nationalistische en radicaal-rechtse partijen rond een sterke Frans-Italiaans-Duitse as.

De meeting staat in het teken van het 'Europa van het gezond verstand' ('Toward a Common Sense Europe') en moet de voorafspiegeling zijn van een eurokritische, nationalistische fractie in het Europees Parlement. Die fractie zal na de verkiezingen van volgende week gevormd worden rond een sterke Frans-Italiaans-Duitse as van Rassemblement national, Lega en Alternative für Deutschland (AfD). Het initiatief gaat uit van Lega-kopman Salvini. In totaal nemen twaalf vertegenwoordigers uit evenveel landen het woord. Het gaat om veelal extreemrechtse partijen die bijna zeker één verkozene in het Europees Parlement zullen halen. Ook het Vlaams Belang is er vertegenwoordigd.

De deelnemende partijen zijn voorstander van samenwerking in Europa, maar benadrukken de nood aan een hervorming van de huidige Europese Unie, met een grotere nadruk op de principes van subsidiariteit en democratie, en meer transparantie in het wetgevend proces. Ze willen ook strijden voor een veiliger Europa met goed beschermde buitengrenzen, minder immigratie en meer samenwerking in de strijd tegen terrorisme en islamisering.

Eerder op de dag raakte bekend dat FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache opstapt als vicekanselier van Oostenrijk, nadat er een video is gelekt waarin hij enkele maanden voor de verkiezingen samen met FPÖ-fractieleider Johann Gudenus pogingen zou hebben ondernomen om politieke invloed af te kopen in ruil voor openbare aanbestedingen.

Hoewel het videoschandaal en het ontslag van de vicekanselier tot crisisoverleg hebben geleid in Oostenrijk, behouden de deelnemers van de meeting in Milaan het vertrouwen in de FPÖ. De FPÖ is een belangrijke partner in de alliantie die Salvini op de been probeert te brengen. Harald Vilimsky, FPÖ-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, zegde als gevolg van het schandaal zijn deelname af aan de meeting in Milaan. Europarlementslid Georg Mayer vertegenwoordigt de FPÖ in zijn plaats.