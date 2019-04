'Europese leiders leggen Theresa May brexit-uitstel tot 31 oktober voor'

Op de Europese top lijkt er een akkoord in de maak om de Britse premier Theresa May nieuw uitstel voor de brexit toe te kennen. De EU27 wil May uitstel tot 31 oktober gunnen, en zou in juni de voortgang analyseren en een tussentijdse stand van zaken opmaken. Het aanbod wordt nu aan May voorgelegd.

Theresa May (links) en Angela Merkel tijdens de Europese top, 10 april 2019. © Reuters