De Europese Commissie wil strenger gaan optreden tegen grote internetplatforms zoals Google, Twitter en Facebook na nieuwe desinformatiecampagnes en manipulatiepogingen tijdens recente verkiezingen op het continent.

Deze situatie toont aan dat aanvullende maatregelen nodig zijn, 'op het niveau van de lidstaten, maar vooral voor wat betreft platforms als Facebook, Google en Twitter', zei de Europese commissaris voor Veiligheidsunie, Julian King, aan de Duitse krant Die Welt, die zondag verschijnt.

Tot nu toe opteerde de Commissie voor een vrijwillige aanpak vanwege de platforms om campagnes met desinformatie te voorkomen. Maar ze wil nu dus nagaan of moet overgegaan worden naar reglementaire maatregelen. Het onderwerp staat op de agenda van de volgende Europese top binnen twee weken.

Vorig jaar sloot de EU een 'gedragscode' af met de platforms voor online verkiezingsreclame. Facebook en Google namen in maart nieuwe transparantiemaatregelen en politieke advertenties werden verplicht onderworpen aan een proces van identificatie en validatie.

Maar volgens de commissaris was dit alles onvoldoende. Volgens King hebben nieuwe online spelers geprofiteerd van het ontbreken van een wettelijk kader op het internet om te wegen op het stembiljet.

In Spanje bijvoorbeeld werd een gecoördineerd netwerk van twitteraccounts gevonden die, 'met de hulp van een combinatie van bots (computerprogramma's die automatisch berichten verzenden nvdr) en valse accounts, anti-islam berichten verspreidden om de steun voor de extreem-rechtse partij Vox te versterken', zo zei de commissaris. Gelijkaardige fenomenen werden waargenomen in andere landen. King had het over Oostenrijk, Roemenië, Letland, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië.