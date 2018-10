Europese Commissie maakt 300 miljoen euro extra vrij voor bescherming van oceanen

Europa gaat 300 miljoen euro vrijmaken om nieuwe initiatieven voor de bescherming van de oceanen te financieren. Het gaat in het bijzonder over projecten tegen plasticvervuiling. Dat maakte de de Europese Commissie bekend op de conferentie 'Our Ocean' in Bali.