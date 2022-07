Hooggerechtshof buigt zich in oktober over mogelijk Schots onafhankelijkheidsreferendum

Het hoogste Britse rechtscollege wil zich in oktober buigen over de vraag of Schotland ook zonder groen licht van Londen opnieuw mag stemmen over zijn onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. De hoorzittingen zouden op 11 en 12 oktober in de Britse hoofdstad moeten plaatsvinden, meldt het Britse Hooggerechtshof donderdag.

De Schotse premier Nicola Sturgeon, die haar regio na een eventuele onafhankelijkheid terug de Europese Unie in wil loodsen, had zich zelf tot het Hooggerechtshof gericht om duidelijkheid te krijgen over de legitimiteit van een referendum in geval van een ontbrekende goedkeuring van Westminster. De Britse regering weigert namelijk resoluut om de Schotten opnieuw te laten stemmen.

De komende weken zullen beide partijen hun argumenten voor het hof uiteenzetten. Tijdens een eerste referendum in 2014 opteerde een meerderheid van de Schotten (55 procent) er nog voor om in het Verenigd Koninkrijk te blijven. Dat was echter vóór de brexit, die door het noordelijkste deel van het VK met een duidelijke meerderheid (62 procent) werd verworpen.

Voorstanders van een Schotse onafhankelijkheid hopen daarom dat een nieuwe stemming een ander resultaat zal kennen. Eerder had Sturgeon al laten weten op 19 oktober 2023 een nieuw onafhankelijkheidsreferendum te willen organiseren. Indien het Hooggerechtshof het organiseren van een niet-bindend referendum door het Schotse parlement wettelijk onmogelijk acht, wil ze van de volgende Britse parlementsverkiezingen een de facto referendum maken.