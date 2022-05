Duitse regering wil bijzondere privileges voormalig bondskanselier Schröder opheffen￼

De Duitse regeringscoalitie wil de bijzondere rechten van oud-bondskanselier Gerhard Schröder drastisch inperken: de sociaal-democratische politicus verliest zijn kantoor en zijn personeel.

Schröder was bondskanselier van 1998 tot 2005. Daarna had hij een groot aandeel in het opzetten van pijpleidingenbedrijf Nord Stream, en had hij banden met of een zitje bij het Russische Gazprom en het energiebedrijf Rosneft. Omdat hij daar na het uitbreken van de oorlog geen afstand van nam, verzocht de SPD-leiding hem de partij te verlaten.

Het overblijvende personeel moet de taken van het bureau afhandelen en daarna andere taken op zich nemen, aldus een motie van de coalitie van sociaaldemocraten (SPD), groenen en liberalen (FDP) voor de begrotingscommissie, waarover donderdag een beslissing moet worden genomen. Schröder mag wel zijn pensioen en persoonlijke bescherming houden.

De coalitie gaat niet zo ver als de christendemocratische oppositie, die wil dat Schröder zijn pensioen verliest vanwege zijn contacten met Rusland. Schröder heeft de internationale reputatie van Duitsland geschaad, zeiden ze. Ondanks de oorlog in Oekraïne heeft hij zich nog steeds niet gedistantieerd van de Russische president Vladimir Poetin en houdt hij vast aan zijn posities in verschillende Russische energiebedrijven. Ze verklaren dat Schröder niet langer voldoet aan de verplichtingen die uit zijn tijd als bondskanselier voortvloeien. Dat zou ook de maatstaven vastleggen voor bijvoorbeeld ex-kanselier Angela Merkel.