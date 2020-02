Europees Raadsvoorzitter Charles Michel is donderdagavond op de Europese top in Brussel gestart met een rondje bilaterale gesprekken met regeringsleiders om vaart te krijgen in de onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting.

Michel startte de aartsmoeilijke onderhandelingen over de Europese uitgaven en inkomsten voor de komende zeven jaar met een plenaire vergadering waarin alle 27 staatshoofden en regeringsleiders hun standpunten nog eens mochten toelichten. 'Iedereen zette wel zijn binnenlandse agenda in de verf, maar de sfeer was constructief', zo klonk het in diplomatieke kringen.

Omstreeks 20.00 uur hadden alle leiders hun zeg gedaan. Michel heeft vervolgens een reeks bilaterale onderonsjes en gesprekken 'en petit comité' op gang getrokken. De Kroatische premier Andrej Plenkovic mocht de spits afbijten. Het is onduidelijk hoe lang deze zogenaamde biechtstoelprocedure in beslag zal nemen. Diplomaten vermoeden wel dat Michel na afloop een herwerkt compromisvoorstel op tafel zal leggen. Pas vrijdag zou duidelijk kunnen worden of er al dan niet een akkoord binnen bereik ligt.

De onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting zijn traditioneel een zware dobber, maar deze keer kondigen ze zich als bijzonder lastig aan omdat het Britse vertrek een gat van ongeveer 70 miljard euro slaat. Michel stelt voor de hele periode van 2021 tot 2027 een begroting van 1.094 miljard euro voor, wat overeenkomt met 1,074 procent van het bruto nationaal inkomen van de EU.

Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk willen het plafond echter beperken tot 1,0 procent. Zij behoren tot de rijkere lidstaten die meer geld in de Europese pot steken dan ze eruit terugkrijgen. Aan de andere kant van de arena staan de lidstaten uit het zuiden en oosten van Europa die netto geld ontvangen uit de Europese pot en geen drastische besparingen willen.

