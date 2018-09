EU richt instelling op om VS-sancties tegen Iran te omzeilen

Mogherini had kort daarvoor een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China, alsook met Iran, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

De deelnemers zouden het eens zijn geweest dat Iran zijn nucleaire verplichtingen volledig nakomt. Het nieuwe instrument zal het ondernemingen mogelijk maken om met Iran zaken te blijven doen, zonder dat ze sancties van de VS riskeren.

Hoewel Iran zich aan het akkoord houdt, voerden de VS in augustus opnieuw economische sancties in. Ze bedreigden iedereen die de sancties niet zou respecteren.

Begin november zouden nieuwe sancties volgen, waarmee de VS de olie-export van het land wil treffen.