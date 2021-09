De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben vanuit New York hun 'duidelijke steun' uitgesproken aan Frankrijk in het geschil met de Verenigde Staten over het veiligheidspact Aukus. Dat heeft Josep Borrell, de Europese hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, gezegd.

Eind vorige week raakte bekend dat Washington, Canberra en Londen samen een pact sluiten, zonder de Europese Unie daarin te betrekken. Voor Frankrijk betekent het dat het een contract ter waarde van 90 miljard dollar, voor de aankoop van negentien onderzeeërs, door de neus geboord ziet. 'Deze aankondiging druist in tegen de oproepen tot meer samenwerking met de Europese Unie in de regio Indo-Pacific', zei Borrell.

De 27 EU-lidstaten hebben nu duidelijk hun steun betuigd aan Frankrijk, zei Borrell maandagavond (Amerikaanse tijd) aan journalisten.

Afghanistan en Mali

De EU-ministers hielden maandagavond een vergadering, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die momenteel aan de gang is.

Vooraf was Afghanistan aangekondigd als belangrijkste gespreksonderwerp op de top van de Europese ministers. Daarnaast stond ook de situatie in Mali op de agenda, na de recente staatsgreep aldaar. De ministers zijn bezorgd over de plannen in Bamako om de Russische paramilitaire organisatie Wagner Group in te schakelen. 'Het lijkt erop dat de overgangsautoriteiten deze mogelijkheid bespreken', zei Borrell. 'Dit zou ernstige gevolgen hebben voor de relatie tussen de EU en Mali.'

Een twintigtal Europese landen, waaronder België, hebben in het kader van de EU-trainingsmissie troepen ter plaatse. Voor België zijn dat vijftien manschappen. Binnen de VN-missie Minusma heeft ons land nog eens 95 troepen in het West-Afrikaanse land.

