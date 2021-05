Het lanceren van raketten vanuit de Gazastrook op de burgerbevolking in Israël is compleet onaanvaardbaar en leidt tot escalatie, zei een woordvoerder van de hoge vertegenwoordiger van het Europese buitenlandse beleid, Joseph Borrell, maandagavond. Alle leiders hebben nu de verantwoordelijkheid om op te treden tegen extremisten.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken toonde zich ook 'diep bezorgd' over de raketaanvallen vanuit het kustgebied, dat onder controle staat van Hamas. 'Ook al moeten alle partijen maatregelen nemen voor de-escalatie, heeft Israël natuurlijk het recht om zijn volk en grondgebied tegen aanvallen te beschermen', aldus Blinken.

Uiteindelijk moeten zowel Palestijnen als Israëli's ertoe bijdragen om de spanningen te verminderen. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is de voorbije dagen gevaarlijk geëscaleerd. In het weekend kwam het herhaaldelijk tot rellen in Jeruzalem, waarbij honderden burgers gewond geraakten. Na grootschalige raketaanvallen vanuit de Gazastrook op Israël bombardeerde de Israëlische luchtmacht maandag doelwitten in het kustgebied. Het leger deelde mee dat daarbij drie Hamas-activisten gedood zijn. Het ministerie van Gezondheid in Gaza daarentegen zegt dat er in totaal twintig Palestijnen omkwamen, onder wie negen kinderen.

Maandag was Jeruzalem Dag in Israël, een nationale feestdag. Het is de dag dat Israël de annexatie van Oost-Jeruzalem viert. Traditioneel gaat dat gepaard met een mars van streng religieuze en nationalistische Joden door Jeruzalem, ook door Palestijnse wijken.

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken toonde zich ook 'diep bezorgd' over de raketaanvallen vanuit het kustgebied, dat onder controle staat van Hamas. 'Ook al moeten alle partijen maatregelen nemen voor de-escalatie, heeft Israël natuurlijk het recht om zijn volk en grondgebied tegen aanvallen te beschermen', aldus Blinken. Uiteindelijk moeten zowel Palestijnen als Israëli's ertoe bijdragen om de spanningen te verminderen. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is de voorbije dagen gevaarlijk geëscaleerd. In het weekend kwam het herhaaldelijk tot rellen in Jeruzalem, waarbij honderden burgers gewond geraakten. Na grootschalige raketaanvallen vanuit de Gazastrook op Israël bombardeerde de Israëlische luchtmacht maandag doelwitten in het kustgebied. Het leger deelde mee dat daarbij drie Hamas-activisten gedood zijn. Het ministerie van Gezondheid in Gaza daarentegen zegt dat er in totaal twintig Palestijnen omkwamen, onder wie negen kinderen. Maandag was Jeruzalem Dag in Israël, een nationale feestdag. Het is de dag dat Israël de annexatie van Oost-Jeruzalem viert. Traditioneel gaat dat gepaard met een mars van streng religieuze en nationalistische Joden door Jeruzalem, ook door Palestijnse wijken.