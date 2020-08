De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft donderdag nog een onderhoud met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Europese Raadsvoorzitter Charles Michel, om de spanning in de oostelijke Middellandse Zee te bedwingen. Dat heeft Erdogan donderdag gezegd in een toespraak in Ankara.

'De oplossing in de oostelijke Middellandse Zee zal met dialoog en onderhandelingen worden gevonden', aldus de Turkse president.

'We zijn niet op zoek naar een nodeloos avontuur of verdere escalatie', zei Erdogan nog. Tegelijk voegde hij er wel aan toe dat Ankara 'geen enkel land zijn rechten zou laten aantasten'. Hij noemt Griekenland verantwoordelijk voor het oppoken van de spanningen, en roept Athene op de Turkse rechten te respecteren. 'De maritieme soevereiniteit opeisen met het eiland Meis (in het Grieks Kastelorizo, red.), dat kan niet rationeel worden uitgelegd', meent Erdogan. 'Dat eiland ligt op 2 km van de Turkse kust en 580 km van het Griekse vasteland.'

Al enige tijd lopen de spanningen tussen Griekenland en Turkije op. Reden voor die nieuwe spanningen is een zone in de oostelijke Middellandse Zee met belangrijke olie- en gasvoorraden. Athene beschuldigt Ankara ervan illegaal onderzoek te voeren in de Griekse wateren. In juli nog besliste Ankara, na aandringen van Merkel, om booractiviteiten stop te zetten.

Maandag ging opnieuw de verkeerde kant op, nadat Ankara een onderzoeksschip, begeleid door militaire schepen, stuurde naar de regio ten zuiden van Rhodos. Daar zouden aanzienlijke gasvoorraden liggen. De Griekse marine kwam ter plaatse om de Turkse activiteiten in de gaten te houden.

De twee landen zijn het nooit eens geraakt over waar hun maritieme grenzen liggen. Dat leidde de voorbije jaren al regelmatig tot hoogoplopende spanningen tussen de twee landen, beide NAVO-leden. Frankrijk beschuldigt Turkije van 'unilaterale acties', en kondigde donderdag aan twee gevechtsvliegtuigen en oorlogsbodems naar de regio te sturen, om het 'internationaal recht te laten respecteren'.

Vrijdag zitten de EU-ministers van Buitenlandse Zaken samen om onder meer dit conflict te bespreken.

'De oplossing in de oostelijke Middellandse Zee zal met dialoog en onderhandelingen worden gevonden', aldus de Turkse president. 'We zijn niet op zoek naar een nodeloos avontuur of verdere escalatie', zei Erdogan nog. Tegelijk voegde hij er wel aan toe dat Ankara 'geen enkel land zijn rechten zou laten aantasten'. Hij noemt Griekenland verantwoordelijk voor het oppoken van de spanningen, en roept Athene op de Turkse rechten te respecteren. 'De maritieme soevereiniteit opeisen met het eiland Meis (in het Grieks Kastelorizo, red.), dat kan niet rationeel worden uitgelegd', meent Erdogan. 'Dat eiland ligt op 2 km van de Turkse kust en 580 km van het Griekse vasteland.' Al enige tijd lopen de spanningen tussen Griekenland en Turkije op. Reden voor die nieuwe spanningen is een zone in de oostelijke Middellandse Zee met belangrijke olie- en gasvoorraden. Athene beschuldigt Ankara ervan illegaal onderzoek te voeren in de Griekse wateren. In juli nog besliste Ankara, na aandringen van Merkel, om booractiviteiten stop te zetten. Maandag ging opnieuw de verkeerde kant op, nadat Ankara een onderzoeksschip, begeleid door militaire schepen, stuurde naar de regio ten zuiden van Rhodos. Daar zouden aanzienlijke gasvoorraden liggen. De Griekse marine kwam ter plaatse om de Turkse activiteiten in de gaten te houden. De twee landen zijn het nooit eens geraakt over waar hun maritieme grenzen liggen. Dat leidde de voorbije jaren al regelmatig tot hoogoplopende spanningen tussen de twee landen, beide NAVO-leden. Frankrijk beschuldigt Turkije van 'unilaterale acties', en kondigde donderdag aan twee gevechtsvliegtuigen en oorlogsbodems naar de regio te sturen, om het 'internationaal recht te laten respecteren'. Vrijdag zitten de EU-ministers van Buitenlandse Zaken samen om onder meer dit conflict te bespreken.