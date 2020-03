De staatsleiders van Turkije, Duitsland en Frankrijk zullen elkaar op 17 maart in Istanboel spreken over de situatie aan de Turkse grens met Griekenland. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aangekondigd.

'We zullen elkaar dinsdag volgende week ontmoeten', aldus Erdogan. 'We zullen samenkomen in Istanboel', aldus de Turkse president bij zijn terugkeer uit Brussel, waar hij de Europese leiders sprak.

Of naast de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel ook de Britse premier Boris Johnson aanwezig zal zijn, moet die laatste volgens Erdogan nog beslissen.

Het gesprek in Brussel tussen Erdogan en leiders van de Europese Unie over de crisis leverde maandagavond weinig op. Beide partijen gaan de komende dagen en weken samen in kaart brengen wat er van de afspraken in de vluchtelingendeal uit 2016 is uitgevoerd en wat er nog moet gebeuren.

Turkije heeft de grenzen met Europa geopend, wat leidde tot een toestroom van migranten aan de Griekse grens.

