De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft vrijdag de hoop uitgesproken dat Frankrijk 'zich zo snel mogelijk' van president Emmanuel Macron 'ontdoet'. Op de achtergrond spelen hevige spanningen tussen de twee landen over talrijke dossiers.

'Macron is een probleem voor Frankrijk. Met Macron beleeft Frankrijk een erg gevaarlijke periode. Ik hoop dat Frankrijk zich zo snel mogelijk van het probleem Macron zal ontdoen', zei Erdogan aan journalisten in Istanboel, nadat hij aan het vrijdaggebed had deelgenomen in de Hagia Sophia, ooit een kathedraal en sinds juli (weer) een moskee.

De relaties tussen Turkije en Frankrijk verslechteren sinds vorig jaar geleidelijk aan, onder meer door onenigheid over Syrië, Libië, het oosten van de Middellandse Zee en het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië in Nagorno-Karabach.

De spanningen liepen in oktober op toen Erdogan vraagtekens plaatste bij de 'geestelijke gezondheid' van Macron en hem van een 'haatcampagne' tegen de islam beschuldigde omdat de Franse president het recht op karikaturen van de profeet Mohammed verdedigde en naar het islamistisch 'separatisme' in Frankrijk uithaalde.

Erdogan zei vrijdag dat Frankrijk 'zijn rol van bemiddelaar' in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan had verloren, nadat het Franse parlement resoluties ten gunste van een erkenning van Nagorno-Karabach had goedgekeurd. 'Mijn dierbare vriend Aliev (de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliev) heeft aan de Fransen gezegd dat ze Marseille maar aan de Armeniërs moeten geven als zoveel van hen houden. Ik geef de Fransen dezelfde raad', aldus de Turkse president.

