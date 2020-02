De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bevestigt zaterdag dat Turkije migranten de grens met Europa laat oversteken. Hij beschuldigt de Europese Unie ervan Ankara niet genoeg te helpen om de lasten van de Syrische vluchtelingencrisis te dragen.

Een dag eerder hadden Turkse functionarissen al aangegeven dat ze vluchtelingen die naar Europa willen niet langer zouden tegenhouden. De president bevestigde de koerswijziging en zei dat hij de grenzen naar Europa openlaat. 'We gaan de deuren niet sluiten', aldus Erdogan. Hij zei te verwachten dat tot en met zondag tussen de 25.000 en 30.000 migranten Europa zullen binnentrekken.

Bulgarije ontkende zaterdag dat er problemen waren aan zijn grens, nadat het land de controles heeft opgevoerd. 'Er is nul migratie aan onze grens met Turkije', aldus premier Boyko Borisov. Griekenland van zijn kant berichtte dat het zaterdag meer dan 4.000 migranten met onder meer traangas heeft teruggedreven naar Turkije. Dat gebeurde aan de grensovergangen van Kastanies en Pazarkule. Op de Turkse staatstelevisie waren beelden te zien van vluchtelingen onder wie kinderen, die de rivier aan de Turkse grensstad Edirne met Griekenland overstaken. Zowat drieduizend mensen zouden er de nacht hebben doorgebracht, in de kou en regen.

De buitenlandministers van de Europese Unie zullen het tijdens een informele meeting donderdag in de Kroatische hoofdstad Zagreb ook hebben over de crisis. De kwestie-Turkije stond al op de agenda van de informele meeting, nog vóór de Griekse vraag zaterdag om het erover te hebben, aldus een EU-woordvoerster.

