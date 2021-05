Maandag belde de Turkse president Recep Erdogan met paus Franciscus over het aanhoudende geweld tussen Israël en Palestina. Erdogan spoorde de paus aan om het geweld openlijk te blijven veroordelen.

Zowel de Turkse president Recep Erdogan als paus Franciscus veroordeelden afgelopen dagen het geweld tussen Israël en Palestina. Turkije beschuldigt Israël ervan etnischische, religieuze en culturele zuivering uit te voeren. In een statement waarschuwt Erdogan dat de Palestijnen zullen worden uitgemoord zolang de internationale gemeenschap Israël geen sancties oplegt.

Sinds Erdogan in 2003 aan de macht kwam, toonde hij zich steeds voorvechter van de Palestijnse zaak. Hij haalde in het verleden al herhaaldelijk uit naar Israël en doet dat nu opnieuw.

Reactie vanuit het Vaticaan

De paus sprak zich zondag uit over de kwestie. Tijdens zijn wekelijkse toespraak in Vaticaanstad riep hij op tot kalmte: 'De verantwoordelijken moeten het wapengekletter stoppen en het pad van de vrede bewandelen. De dood van zo veel onschuldige mensen, onder wie kinderen is verschrikkelijk en onacceptabel. Ik vraag me af waartoe al die haat- en revanchegevoelens zullen leiden', aldus de paus.

Telefoongesprek

In een telefoongesprek op maandag vertelde de Turkse president Recep Erdogan aan paus Franciscus dat de internationale gemeenschap Israël moet bestraffen voor haar gewelddadige acties tegen de Palestijnen. Erdogan vroeg de paus om zich openlijk te blijven uitspreken over het conflict.

De Turkse president vertelde Franciscus dat Israël de regionale veiligheid in gevaar brengt en dat de internationale gemeenschap Israël de les moet leren die het verdient. Erdogan benadrukt dat voortdurende berichten van de paus over het conflict van groot belang zijn om christenen en de hele internationale gemeenschap te mobiliseren. Volgens Erdogan helpt de paus op die manier om de massamoorden op Palestijnen in de Gazastrook te stoppen.

