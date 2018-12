Ensaf Haidar, vrouw van veroordeelde Saudische blogger Raif Badawi: 'Práát met Saudi-Arabië'

Raif Badawi, een van de oprichters van het Saudi Liberal Network, pleitte in zijn blogposts voor vrijheid van meningsuiting, voor meer vrouwenrechten en minder maatschappelijke invloed van religie - tot hij in 2013 werd opgepakt omdat hij daarmee de islamitische waarden zou hebben geschonden. Een jaar later volgde het verdict: een zware boete, tien jaar cel en duizend zweepslagen. Zijn vrouw, Ensaf Haidar, en hun drie kinderen waren Saudi-Arabië toen al ontvlucht. Ze werden uiteindelijk opgevangen in Canada.

...