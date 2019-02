Elizabeth Warren stelt zich officieel kandidaat voor presidentsverkiezingen VS

De 69-jarige Elizabet Warren uit Massachusetts is de eerste belangrijke kandidaat bij de Democraten om de Republikein Donald Trump te bekampen in de volgende race naar het presidentschap van de VS.

Warren kondigde op 31 december 2018 al aan dat ze kandidaat is om Trump van de troon te stoten. Warren, die sinds 2012 verkozen is in de Amerikaanse Senaat, behoort tot de progressieve linkervleugel van de Democratische partij.

Mogelijke andere kandidaten zijn de vroegere vicepresident Joe Biden en de onafhankelijke senator Bernie Sanders, die bij de Democratische voorverkiezingen van 2016 van Hillary Clinton verloor.

Ook de senatoren Cory Booker, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Sherrod Brown en Kirsten Gillibrand plus aftredend Afgevaardigde in het Huis Beto O'Rourke worden presidentiële ambities toegeschreven.

De 69-jarige Warren heeft onlangs haar DNA laten testen, nadat ze was uitgedaagd door Trump. De Amerikaanse president noemde haar al lachend 'Pocahontas' omdat hij twijfels had bij haar bewering dat zij indiaanse voorouders zou hebben.