In een grote zaak van kindermisbruik in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de politie elf verdachten opgepakt, van wie er zeven aangehouden zijn. Er zijn drie kinderen, van 5, 10 en 12, geïdentificeerd als slachtoffers. Hoofdverdachte is een 27-jarige IT'er uit Münster.

De feiten zouden zich in een vakantiehuisje afgespeeld hebben. De moeder van de hoofdverdachter werd ook aangehouden, net als mannen uit Noordrijn-Westfalen en andere Duitse deelstaten. Volgens hoofdinspecteur Joachim Poll hebben de speurders 'onvoorstelbare beelden' moeten bekijken.

Twee van de slachtoffers zouden zonen van verdachten zijn. Het twaalfjarige slachtoffer is een neef van een van hen. Die kinderen werden urenlang zwaar misbruikt door zeker vier mannen in een vakantiehuisje in Münster. Dat bleek uit onderzoek naar een harde schijf waarvan de inhoud gewist was. De kinderen zouden tijdens het misbruik verdoofd geweest zijn. Volgens de hoofdinspecteur hebben ze geen lichamelijke verwondingen opgelopen.

Nog niet alle gegevens ontcijferd

In een kelder in Münster werd een compleet ingerichte, geklimatiseerde serverrruimte aangetroffen. Volgens de eerste vaststellingen werd er voor 500 terabyte aan data opgeslagen. Die gegevens bleken op zeer professionele manier gecodeerd en konden nog niet allemaal ontcijferd worden.

Sinds begin 2019 haalde Noordrijn-Westfalen al vaker het nieuws met berichten over zaken van kindermisbruik. Na een andere grote zaak riep Herbert Reul, minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat, de strijd tegen kindermisbruik uit tot een prioriteit.

