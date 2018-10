Elf doden bij schietpartij in Pittsburgh, schutter opgepakt en aangeklaagd

Er vielen zes gewonden. Dat heeft Wendell Hissrich, de directeur voor openbare veiligheid van de stad, bekendgemaakt. De dader, de 46-jarige Robert Bowers, werd na een vuurgevecht met de politie opgepakt. Tegen hem zijn 29 aanklachten geformuleerd, zo maakte de openbaar aanklager zaterdag bekend.

Het gaat onder meer om het gebruik van een vuurwapen om te doden en de obstructie om geloof te belijden. Vier aanklachten houden verband met het verwonden van politie-agenten. Bowers riskeert de doodstraf, onder meer voor antisemitisch geweld, zo bevestigde de Amerikaanse minister van Justitie in een persbericht.

De schietpartij vond plaats bij de Tree of Life Congregation Synagogue in de wijk Squirrel Hill, waar een relatief grote gemeenschap joden woont. De schutter gebruikte bij de aanval een automatisch wapen en drie handvuurwapens. In de synagoge was een geboortedienst aan de gang, toen de dader omstreeks 10 uur het vuur opende.

Er zijn geen kinderen onder de slachtoffers, aldus Hissrich. Bij de gewonden zijn vier politie-agenten. Ook de dader zelf raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens getuigen zou de schutter geroepen hebben 'dat alle Joden moeten sterven'.

Reactie Trump

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft de schietpartij, 'die heel erg lijkt op een antisemitische daad', 'veel doden en zwaargewonden' gemaakt. De president zei ook direct dat hij niet gelooft in de noodzaak van strengere wapenwetten. Als de synagoge beter was beveiligd, 'dan waren de resultaten beter geweest', zei hij.

De president gaat een bezoek brengen aan Pittsburgh. Trump kondigde zijn komst aan vanop de tarmac van de luchthaven van Murphysboro (Illinois), waar hij een verkiezingsmeeting houdt.

In een tweet veroordeelde de Amerikaanse president de schietpartij als 'een boosaardige antisemitische aanval die een aanval is tegen de mensheid. We moeten samenwerken om het gif van antisemitisme uit de wereld te bannen. We moeten ons verenigen om haat te overwinnen'.

De president heeft intussen bevolen om de Amerikaanse vlaggen halfstok te hangen. Het gaat onder meer om de vlaggen aan het Witte Huis, maar ook aan andere overheidsgebouwen en militaire basissen. De maatregel geldt tot 31 oktober, als teken van respect voor de slachtoffers, klinkt het.

Ook in joodse middens is geschokt gereageerd op het geweld. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu veroordeelde de 'verschrikkelijke antisemitische brutaliteit', en verzekerde dat het volk van Israël mee rouwt met de families van de doden.

De minister voor Diaspora Naftali Bennett vliegt naar Pittsburgh om een bezoek te brengen aan de plaats van het gebeuren en aan de lokale gemeenschap. Hij wil ook de begrafenis van de slachtoffers bijwonen.

Antisemitische berichten

Op sociale media plaatste Bowers, regelmatig antisemitische boodschappen. 'Maar voor zover wij weten was hij geen bekende bij de ordediensten', aldus Bob Jones, die voor de FBI het onderzoek naar de dodelijke schietpartij voert.

Kort voor de schietpartij had de dader op de extreemrechtse Twitter-variant Gab nog uitgehaald naar de joodse organisatie HIAS, voor het helpen van migranten. 'HIAS laat indringers binnen om ons te doden. Ik kan niet stil zitten en toekijken hoe mijn volk wordt vermoord, ik ga', luidt het bericht van de schutter.

De schutter zou zo'n twintig minuten in de synagoge zijn geweest alvorens de politie erin slaagde hem te overmeesteren. De dader werd met schotwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Bowers toonde zich op het netwerk Gab geen fan van president Trump. Die omschreef hij als 'een mondialist, geen nationalist'. 'Joden zijn de kinderen van Satan', luidde zijn profiel, dat intussen werd verwijderd.