Volgens de Moslimbroederschap wilden de Egyptische autoriteiten een 'langzame dood' voor de voormalige president Mohammed Morsi, die maandag in elkaar stuikte in de rechtbank en kort daarna overleed.

'Ze staken hem meer dan vijf jaar in eenzame opsluiting, beperkten medicijnen en gaven hem slecht voedsel. Ze verboden hem te communiceren met zijn artsen en advocaten en zelfs met zijn familie', stelt de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid (FJP), de politieke arm van Moslimbroederschap, in een verklaring. 'Ze ontzegden hem zijn meest elementaire mensenrechten. Het doel was om hem langzaam te doden', zegt de partij nog.

De Moslimbroederschap werd kort na Morsi's afzetting in juli 2013 verboden in Egypte. Sarah Leah Whitson, directrice van Human Rights Watch voor het Midden-Oosten beschreef Morsi's dood als 'vreselijk maar volledig voorspelbaar', omdat de Egyptische regering hem geen adequate medische zorg toestond, en slechts weinig bezoek toeliet van zijn familie.

Hamas, een zijtak van de Moslimbroederschap die aan de macht is in de Gazastrook, zei maandag te rouwen om Morsi's dood. De islamitische beweging verklaarde in een mededeling dat Morsi stierf 'na een lange strijd voor Egypte, zijn volk en vooral de Palestijnse zaak'.