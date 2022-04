In Florida is vrijdag om 11.17 uur (17.17 uur Belgische tijd) de eerste volledig commercieel bemande ruimtevlucht naar het Internationaal Ruimtestation ISS vertrokken. Vier passagiers zullen meer dan een week in het ISS verblijven.

Het Amerikaanse bedrijf Axiom Space lanceerde vrijdag vanop Cape Canaveral een Falcon-9 draagraket, die de Crew Dragon Endeavour naar het ISS moet slingeren. De aankomst is zaterdag gepland omstreeks 12.45 uur Belgische tijd. Bijna tien minuten na de lancering landde de eerste trap van de raket, precies volgens planning, op het dek van een onbemand schip in de Atlantische Oceaan. Zo kan hij opnieuw gebruikt worden bij een volgende lancering.

Aan boord zitten drie zakenmannen die tientallen miljoenen dollars betaald hebben voor de vlucht. Het gaat om piloot Larry Connor en de missiespecialisten Eytan Stibbe en Mark Pathy. Ze worden vergezeld door ex-astronaut van NASA Mike Lopez-Allegria, die vandaag werkt voor Axiom Space.

Axiom organiseert de reis in samenwerking met het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. De vier blijven ongeveer negen dagen in ISS. Ze zullen wetenschappelijke experimenten uitvoeren en educatieve en PR-activiteiten volbrengen. De zeven beroepsastronauten en -kosmonauten in het ISS doen ondertussen ook gewoon hun werk. De terugkeer is voorlopig voor 18 april voorzien.

Het Amerikaanse bedrijf Axiom Space lanceerde vrijdag vanop Cape Canaveral een Falcon-9 draagraket, die de Crew Dragon Endeavour naar het ISS moet slingeren. De aankomst is zaterdag gepland omstreeks 12.45 uur Belgische tijd. Bijna tien minuten na de lancering landde de eerste trap van de raket, precies volgens planning, op het dek van een onbemand schip in de Atlantische Oceaan. Zo kan hij opnieuw gebruikt worden bij een volgende lancering. Aan boord zitten drie zakenmannen die tientallen miljoenen dollars betaald hebben voor de vlucht. Het gaat om piloot Larry Connor en de missiespecialisten Eytan Stibbe en Mark Pathy. Ze worden vergezeld door ex-astronaut van NASA Mike Lopez-Allegria, die vandaag werkt voor Axiom Space. Axiom organiseert de reis in samenwerking met het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. De vier blijven ongeveer negen dagen in ISS. Ze zullen wetenschappelijke experimenten uitvoeren en educatieve en PR-activiteiten volbrengen. De zeven beroepsastronauten en -kosmonauten in het ISS doen ondertussen ook gewoon hun werk. De terugkeer is voorlopig voor 18 april voorzien.