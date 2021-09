Pete Buttigieg, de eerste openlijk homoseksuele Amerikaanse minister, en zijn man Chasten Glezman Buttigieg, hebben zaterdag hun kersverse tweeling voorgesteld op sociale media. In augustus hadden ze al aangekondigd dat ze ouders waren geworden, zonder meer details te geven.

Een zwart-witfoto, gepost op Twitter en Instagram, toont de twee mannen glimlachend, oog in oog, in wat lijkt op een ziekenhuiskamer, elk met een baby gewikkeld in een doek.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) September 4, 2021

'We zijn verheugd Penelope Rose en Joseph August Buttigieg in onze familie te verwelkomen', schrijft Pete Buttigieg. 'Chasten en ik zijn meer dan dankbaar voor alle goede wensen die we hebben ontvangen sinds we bekendmaakten dat we ouders zijn geworden', tweette de 39-jarige minister van Transport op 17 augustus.

Het grote publiek leerde Buttigieg twee jaar geleden kennen toen hij zich in de strijd gooide voor de nominatie van de Democraten bij de presidentsverkiezingen van 2020. Het was huidig president Joe Biden die die nominatie uiteindelijk in de wacht sleepte.

