Eerste dag van EU-top zonder doorbraak beëindigd

De eerste dag van de Europese top over de nieuwe meerjarenbegroting en het economische relancefonds is beëindigd. De woordvoerder van voorzitter Charles Michel meldt dat een echte doorbraak in de onderhandelingen op zich laat wachten. Zaterdag worden de werkzaamheden hervat.

