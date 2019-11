De eerste verjaardag van het protest van de gelehesjesbeweging is zaterdag in Frankrijk ontsierd door geweld. Vooral aan de Place d'Italie in Parijs was het onrustig. De ordediensten zetten er traangas en het waterkanon in.

Ook op de Place de la Bastille was er even een gespannen situatie, waar een mars die vanuit het noordwesten van de Franse hoofdstad kwam, werd tegengehouden door de politie. Uiteindelijk werden in Parijs zo'n 130 mensen opgepakt.

Ook in andere Franse steden was er zaterdag geweld en moesten de ordediensten traangas inzetten. Dat was onder meer het geval in Lyon, Nantes, Bordeaux en Toulouse. Uiteindelijk kwamen over heel het land zaterdag 28.000 manifestanten op straat, van wie 4.700 in Parijs, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten.

De eerste grote protestactie van de gele hesjes in Frankrijk vond op 17 november 2018 plaats. De actie was toen gericht tegen de hoge brandstofprijzen, maar al snel werd het een bredere protestbeweging. In de maanden daarop zijn duizenden mensen op straat gekomen tegen het sociale en fiscale beleid van president Emmanuel Macron.

Vooral in Parijs kwam het daarbij regelmatig tot rellen. Op de Champs-Elysées, waar in december 2018 zware vernielingen werden aangericht, waren betogingen zaterdag verboden.

Namen

Ook in ons land ging de verjaardag van het protest niet onopgemerkt voorbij. Zo heeft een 50-tal demonstranten van de 'gele hesjes' vrijdagavond actiegevoerd aan het oliedepot in het Henegouwse dorp Feluy. Rond 23.30 uur zat de actie erop, meldt burgemeester van Seneffe Bénédicte Poll zaterdag.

In Namen zijn zaterdagmiddag een honderdtal demonstranten van de 'gele hesjes' samengekomen voor een demonstratie naar aanleiding van de eerste verjaardag van de protestbeweging. Onder de deelnemers bevinden zich ook leden van het Waals Netwerk tegen de Armoede, Extinction Rebellion en jongerenorganisaties. De manifestatie verloopt volgens de politie kalm. De 'manif'ersaire' ('verjaardagsmanifestatie') zou rond 16.30 uur eindigen met een barbecue.