Van de 102 vrouwen die vorig jaar in Frankrijk werden vermoord door hun man of ex-man had bijna een op de vijf eerder klacht neergelegd wegens geweld. Dat blijkt maandag uit het rapport 'Gewelddadige sterfgevallen binnen het koppel'.

Uit het rapport blijkt voorts dat 35 procent van de femicides plaatsvond nadat de vrouwen al eerder slachtoffer werden van geweld, zij het op fysiek, psychologisch of seksueel vlak. Iets minder dan een op de vijf (18 procent) had daarvoor al klacht ingediend.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde zondag aan de klachten voor partnergeweld prioriteit te geven en elk commissariaat van een gespecialiseerde officier te voorzien.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van huiselijk geweld (102 vrouwen, 23 mannen) is het laagste in 15 jaar. Bij een derde van de sterfgevallen gebruikte de dader een vuurwapen.

De meeste gevallen (86 procent) vinden in het huis van het slachtoffer of de dader plaats. Een op de vier (24 procent) heeft te maken met een niet verteerde scheiding.

De daders zijn in het merendeel van de gevallen (82 procent) mannen, die werkloos of gepensioneerd zijn (66 procent). De vrouwelijke slachtoffers zijn meestal tussen de 30 en 49 jaar (40 procent) of ouder dan 70 (21 procent).

Uit het rapport blijkt voorts dat 35 procent van de femicides plaatsvond nadat de vrouwen al eerder slachtoffer werden van geweld, zij het op fysiek, psychologisch of seksueel vlak. Iets minder dan een op de vijf (18 procent) had daarvoor al klacht ingediend. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde zondag aan de klachten voor partnergeweld prioriteit te geven en elk commissariaat van een gespecialiseerde officier te voorzien. Het aantal sterfgevallen als gevolg van huiselijk geweld (102 vrouwen, 23 mannen) is het laagste in 15 jaar. Bij een derde van de sterfgevallen gebruikte de dader een vuurwapen. De meeste gevallen (86 procent) vinden in het huis van het slachtoffer of de dader plaats. Een op de vier (24 procent) heeft te maken met een niet verteerde scheiding. De daders zijn in het merendeel van de gevallen (82 procent) mannen, die werkloos of gepensioneerd zijn (66 procent). De vrouwelijke slachtoffers zijn meestal tussen de 30 en 49 jaar (40 procent) of ouder dan 70 (21 procent).