Een kredietscore voor elke Chinees: 'We zijn het gewend hoor'

Han Jingfang is science fiction schrijfster. Ze kreeg eerder een Hugo (een prijs die sinds 1953 elk jaar uitgereikt wordt voor de beste sciencefiction- of fantasyverhalen van het afgelopen jaar, nvdr.) voor haar verhaal Folding Beijing. Dat ging over technologie, totale controle en het spookbeeld van een totale manipulatie van alle sociale lagen in een verdeelde stad. Een stad met een sociaal kredietsysteem waarin op basis van al dan niet verdiende - of verloren - 'punten' de bewoners hun plaats wordt toegewezen, en al hun mogelijkheden bepaald worden. Hun kans op werk, op groen in het landschap en op zuivere lucht.

...