Edouard Louis tackelt Franse elite: 'Voor armen is politiek vaak een kwestie van leven of dood'

In Ze hebben mijn vader vermoord, een kort, prachtig boek en de derde autobiografische roman van Édouard Louis, keert de schrijver terug naar het Noord-Franse dorp dat de achtergrond vormde van zijn bejubelde debuutroman Weg met Eddy Bellegueule. In dat debuut deed Louis het relaas van zijn ongelukkige jeugd als verwijfd jongetje in een straatarm arbeidersmilieu waarin hij alleen overleeft dankzij steun van de overheid en waar racisme, homofobie en geweld de norm zijn. Zijn vader, een werkloze fabrieksarbeider, komt erin naar voren als een bullebak tegen vrouw en kinderen en een alcoholist die 'flikkers en zwarten' haat en op het Front National stemt. Als Louis na jaren afwezigheid naar zijn ouderlijk huis terugkeert, is zijn vader - pas vijftig jaar oud - een menselijk wrak. Hij kan niet lopen, nauwelijks zelfstandig ademen en elk moment een hartaanval krijgen. De zoon heeft het na briljante studies aan de prestigieuze Ecole Normale Supérieure in Parijs tot internationaal gevierd schrijver geschopt die de wereld rondreist. Een naamsverandering, van het belachelijke Eddy Bellegueule ('Mooibek') naar het chique Édouard Louis, heeft die sociale transformatie voltooid.

