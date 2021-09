De rellen die dinsdag uitbraken in een gevangenis in de Ecuadoraanse havenstad Guayaquil hebben aan minstens honderd mensen het leven gekost.

Dat heeft de gevangenisautoriteit (SNAI) gemeld. 'Meer dan 100 gedetineerden zijn gedood en 52 anderen raakten gewond' bij het geweld, aldus de SNAI via Twitter. In een eerdere balans werd gewag gemaakt van 30 gevangenen die omkwamen bij het geweld tussen rivaliserende bendes in de gevangenis.

Volgens plaatselijke mediaverslagen ging het om een machts- en terreinstrijd van bendes binnen de gevangenis. De gedetineerden gebruikten vuurwapens en explosieven. Ten minste vijf gevangenen, aldus de politie, werden onthoofd teruggevonden.

Een politiemacht met 500 agenten drong volgens SNAI de gevangenis binnen, ontzette de werknemers, waarbij 6 koks, en heroverde de controle over de gevangenis.

Twee maanden geleden kostten rellen binnen dezelfde gevangenis het leven aan 22 gevangenen.

