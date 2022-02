In een natuurreservaat in het Amazonegebied in Ecuador zijn bijna 6.300 vaten ruwe olie gelekt uit een pijpleiding. Dat meldde de uitbater van de pijpleiding, OCP, woensdag.

Het lek ontstond nadat vallende stenen de pijpleiding eind vorige week hadden gescheurd. Zowat 21.000 vierkante meter van het reservaat Cayambe Coca werd getroffen, waaronder ook de Coca-rivier.

De zowat 6.300 vaten komen neer op meer dan een miljoen liter olie. OCP kon naar eigen zeggen voor ongeveer 5.300 vaten aan olie recupereren en opnieuw in de pijpleiding injecteren. Dat gebeurde door opvangbassins te plaatsen in de zone van het lek.

OCP zet nu werknemers en machines in om oliesporen uit de Coca te halen, zei topman Jorge Vugdelija. Het gaat om een belangrijke rivier in het Amazonegebied, die veel lokale gemeenschappen, waaronder inheemse stammen, van water voorziet.

Het nationaal park Cayambe Coca is 4.000 vierkante kilometer groot en strekt zich uit over vier provincies. Het is een bergachtig gebied met regenwoud.

