De Duitse gerechtelijke politie heeft maandag aangekondigd een kinderpornonetwerk op het darknet te hebben opgerold.

Met meer dan 400.000 leden zou het 'een van de grootste netwerken ter wereld' zijn. Ook Europol en politiediensten uit Nederland, Zweden, Australië, Canada en de Verenigde Staten werkten mee aan de operatie.

De ontmanteling van het "BOYSTOWN"-platform, dat in 2019 werd opgericht, vond midden april plaats. Rechercheurs van het Bundeskriminalamt (BKA) en het parket van Frankfurt doorzochten zeven panden in Noordrijn-Westfalen, Beieren en Hamburg.

Vier verdachten, allemaal Duitsers, werden opgepakt, drie van hen in Duitsland, één in Paraguay. De drie hoofdverdachten zijn een 40-jarige man uit het district Paderborn, een 49-jarige man uit het district München en een 58-jarige man uit Noord-Duitsland, die al enkele jaren in Zuid-Amerika woont, aldus de rechercheurs van het BKA. De andere verdachte, een 64-jarige uit Hamburg was met meer dan 3.500 bijdrages op het platform een van de actiefste gebruikers.

De foto's en video's die tijdens het onderzoek in beslag werden genomen, zullen worden gebruikt voor de geregeld door Europol georganiseerde taskforces voor de identificatie van slachtoffers.

