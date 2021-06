Annalena Baerbock wordt zoals verwacht de kanselierskandidaat van de Duitse politieke partij Die Grünen (De Groenen). Haar kandidatuur werd zaterdag met grote meerderheid bevestigd door het partijcongres.

De kans dat Baerbock na de parlementsverkiezingen in september huidig bondskanselier Angela Merkel van de christendemocraten (CDU) kan opvolgen, is niet onbestaande.

Eind april hadden de Groenen volgens een peiling het samenwerkingsverband van de conservatieve partijen CDU en CSU bijgebeend.

Baerbock zetelt sinds 2013 in het Duitse parlement. Ze beloofde eerder dat klimaatbeleid een speerpunt zal zijn.

De kans dat Baerbock na de parlementsverkiezingen in september huidig bondskanselier Angela Merkel van de christendemocraten (CDU) kan opvolgen, is niet onbestaande. Eind april hadden de Groenen volgens een peiling het samenwerkingsverband van de conservatieve partijen CDU en CSU bijgebeend. Baerbock zetelt sinds 2013 in het Duitse parlement. Ze beloofde eerder dat klimaatbeleid een speerpunt zal zijn.