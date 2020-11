Naast de verkiezingen voor de president, het Huis van Afgevaardigden en een deel van de Senaat hebben enkele staten vandaag ook gestemd over enkele heikele thema's.

Naar goede gewoonte grijpen enkele staten van de VS de verkiezingen ook aan om referenda te houden. Intussen zijn enkele opvallende resultaten reeds bekend. Een overzicht.

Florida: minimumloon

De inwoners van Florida hebben er voor gestemd om het minimumloon in de staat de volgende zes jaar op te trekken naar 15 dollar per uur. Het huidige minimumloon in Florida - die voor de presidentsverkiezingen naar alle waarschijnlijkheid naar Donald Trump zal gaan - ligt op 8,56 dollar per uur, het nationale tarief bedraagt 7,25 dollar. Volgens tegenstanders zal de verhoging de economische groei fnuiken, voorstanders juichen de verhoging toe omdat werknemers in de staat de kosten voor levensonderhoud met de huidige middelen niet kunnen dekken. Voor de goedkeuring was een zogenaamde supermeerderheid van meer dan 60 procent van de kiezers nodig.

Washington D.C.: psychedelische drugs

Volgens de eerste resultaten keuren de kiezers in Washington het initatief om bepaalde psychedelische en hallucinogene substanties voor medisch gebruik, waaronder bepaalde paddenstoelensoorten, te legaliseren goed. Tijdens de pandemie verzamelden enkelingen de nodige 25.000 handtekeningen om de kwestie tijdens de verkiezingen te behandelen. De goedkeuring van de kiezers betekent niet noodzakelijk dat het idee ook de eindmeet haalt: in de eerste plaats moet de Raad van het district de kwestie goedkeuren, vervolgens heeft het Amerikaanse Congres 30 dagen de tijd om een bezwaar in te roepen.

Mississippi: vlag

De Amerikaanse staat Mississippi heeft een nieuwe vlag. De kiezers in de zuidelijke staat stemden dinsdag voor een nieuw ontwerp, zonder het omstreden embleem van de Confederatie. Dat stond wel op de vorige vlag, die eerder dit jaar was afgeschaft tijdens de Black Lives Matter-protesten.

Op de nieuwe vlag staat een witte magnolia, de bloem van de staat, omringd door twintig sterren omdat Mississippi als 20e staat toetrad tot de Verenigde Staten. Onder de bloem staan de woorden In God We Trust (God zij met ons). Op de oude vlag, die in 1894 was aangenomen, stond linksboven een blauw schuinkruis met dertien sterren.

Onder die vlag vochten enkele zuidelijke staten tegen het noorden in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). De zuidelijke staten waren tegen het afschaffen van de slavernij. Mississippi was de laatste staat waar de 'rebellenvlag' nog in de staatsvlag stond.

Oregon: drugsbezit

Volgens de meest recente projecties hebben de inwoners van Oregon, gelegen in het noordwesten van de Verenigde Staten, ervoor gekozen om het persoonlijke bezit van kleine hoeveelheden illegale drugs aanzienlijk te decriminaliseren. Voor het persoonlijke bezit van onder meer heroïne en cocaïne wordt een strafrechtelijke vervolging geschrapt en vervangen door een boete van maximaal 100 dollar.

Oregon is een van de meest progressieve staten in het land op vlak van drugsbeleid. Als een van de eersten legaliseerde het cannabis en verlaagde de categorie voor heel wat drugsstraffen van een misdaad naar een misdrijf.

Louisiana: abortus

Louisiana heeft woensdagnacht voor een amendement gestemd dat abortus een stuk moeilijker maakt. Het voorstel kwam er op initiatief van zowel de Democratische als de Republikeinse Partij. Volgens de meest recente resultaten hebben 65 procent van de kiezers voor de verstrenging gestemd. De keuze betekent niet noodzakelijk dat abortus per definite illegaal wordt, wel dat de voorwaarden een stuk strenger wordt.

Dat alles komt tegen de achtergrond van de recente benoeming van opperrechter Amy Coney Barret in het Hooggerechtshof, waardoor de Republikeinse Partij een grotere meerderheid heeft in het belangrijkste juridische orgaan in de Verenigde Staten. Verwacht wordt dat het Hooggerechtshof zich binnenkort over de abortuskwestie zal buigen en de huidige abortusbepalingen zal verstrengen.

Nebraska en Utah: slavernij

Kiezers in de Amerikaanse staten Nebraska en Utah hebben met een ruime meerderheid gestemd voor het verwijderen van slavernij uit de grondwet van hun staten.

Slavernij was al verboden in de twee staten, maar er bleef nog een negentiende-eeuwse uitzondering die het wel nog als straf voor een misdrijf toeliet. Met bijna driekwart van de stemmen geteld, stemde in Utah ruim 80 procent en in Nebraska 70 procent voor de afschaffing van die uitzondering. Er was geen politieke weerstand tegen de afschaffing.

