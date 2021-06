Klimaatactivisten juichen de recente Chinese beperkingen op de energieverslindende industrie achter cryptomunten als de bitcoin toe. Maar een verhuizing van de industrie zou de uitstoot juist verder kunnen vergroten, waarschuwen experts, zolang andere landen China's voorbeeld niet volgen.

De waarde van de bitcoin, de bekendste cryptomunt, kelderde vorige week na de nieuwste restricties van de cryptosector door Peking: China's centrale bank spoorde banken en betalingsbedrijven in het land aan om harder op te treden tegen de handel in cryptovaluta.

Het leek goed nieuws voor klimaatactivisten, die al langer waarschuwen voor de energieverslindende industrie van het crypto-minen, die internationale klimaatinspanningen in gevaar brengt.

Energieverslindend

Bitcoin en andere cryptomunten worden gecreëerd of 'gedolven' door zeer krachtige computers die het tegen elkaar opnemen om complexe wiskundige puzzels op te lossen. Ze verslinden daarbij energie en warmen met hun uitstoot de planeet verder op - tenzij de elektriciteit die ze verbruiken uit hernieuwbare bronnen komt.

Het recente besluit van Peking heeft de Chinese crypto-industrie - goed voor meer dan de helft van de wereldwijde productie van cryptovaluta - goeddeels stilgelegd. Hierdoor is het voor individuen in China veel moeilijker geworden om de digitale munten te verhandelen.

Maar door de toegang tot het Chinese elektriciteitsnet af te snijden, dat juist zo'n groot aanbod van betaalbare hernieuwbare energie kent, zouden de nieuwe beperkingen het minen wel eens richting vervuilender bronnen van elektriciteit kunnen duwen, waarschuwt Pete Howson, hoofddocent Internationale ontwikkeling aan de Northumbria Universiteit in Groot-Brittannië.

'China produceert enorme hoeveelheden goedkope elektriciteit uit waterkracht, vooral in de provincie Sichuan - wat nu min of meer verboden terrein is geworden voor bitcoin-miners', legt hij uit.

Illustraties van crytomunten tijdens de Taipei International Finance Expo in Taiwan © Reuters

Interesse in Georgië

Kenners voorspellen dat de productie van cryptomunten elders zal toenemen als de Chinese miners hun computers verkopen of hun toevlucht in het buitenland zoeken - vaak in landen waar minder hernieuwbare energie is.

'Op zowel de korte als de middellange termijn zal [dit harde optreden] de uitstoot met betrekking tot bitcoin mining waarschijnlijk verhogen', zegt Alex de Vries, oprichter van onderzoeksplatform Digiconomist, dat schattingen van de klimaatimpact van bitcoin publiceert. 'Zonder China, absoluut gezien 's werelds grootste markt voor hernieuwbare energie, lijkt het onwaarschijnlijk dat miners veel kans hebben om groener te gaan werken.'

Shota Siradze runt in de Georgische hoofdstad Tbilisi een cryptovalutabedrijf dat potentiële miners helpt bij het opzetten van een bedrijfje in Georgië. Zijn telefoon begon vorige week na maanden van stilte weer te rinkelen, vertelt hij, nadat de aankondiging van China leidde tot een stroom vragen van buitenlandse investeerders.

'Mensen mailen en bellen me met de vraag of er ruimte is om enorme hoeveelheden processors te installeren', vertelt hij. Hij gaat ervan uit dat de meeste potentiële klanten net servers uit China hadden gekocht.

Stroomstoringen

Eerdere hausses van cryptovaluta in Georgië, dat vooral energie uit waterkracht gebruikt, veroorzaakten een piek in de vraag naar energie en zelfs stroomuitval in de afgescheiden regio van Abchazië, waar crypto-mining onlangs werd verboden.

Terwijl sommige Chinese miners hun bitcoins verkopen, besluiten anderen te verhuizen. Naar verluidt naar Kazachstan, dat sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen voor elektriciteit, of naar de Amerikaanse staat Texas, waar ze de energierekening kunnen opdrijven en de reeds bestaande stroomproblemen kunnen verergeren, aldus onderzoekers.

'Texas is niet in staat om bitcoiners te verwelkomen', zegt Howson van Northumbria Universiteit. Een paar maanden geleden waren er stroomstoringen die miljoenen mensen zonder stroom lieten zitten. 'Honderden mensen kwamen om het leven; velen zijn doodgevroren. Bitcoin zal de zaken nog erger maken.'

Milieumisdaad

Voorstanders van cryptovaluta zeggen dat een gedecentraliseerde digitale munt de energiekosten waard is. Die zouden bovendien nog relatief laag zijn in vergelijking met andere belangrijke sectoren van de economie.

Volgens een index van de Universiteit van Cambridge is bitcoin-mining naar schatting momenteel goed voor ongeveer 0,3 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Dat is meer dan Oostenrijk op jaarbasis, maar ongeveer een derde van het jaarlijkse verbruik door inactieve huishoudelijke elektronica in de Verenigde Staten. Critici van de crypto-industrie hopen dat het besluit van China zal leiden tot strenge beperkingen wereldwijd.

'Het is nu echt belangrijk dat regeringen stappen ondernemen om de import van mining-computers te verbieden', zegt Howson. 'Net als de wereldwijde handel in delen van de Chinese tijger, moet bitcoin-mining worden benaderd als een milieumisdaad.'

Een bar die bitcoin, de bekendste cryptomunt, aanvaardt © Reuters

Financiële delicten

Ook volgens Eswar Prasad, hoogleraar Handelsbeleid aan de Cornell Universiteit in New York, zouden meer landen het voorbeeld van China kunnen volgen gezien de bezorgdheid over cryptovaluta zich niet beperkt tot het milieu.

Chinese autoriteiten zeggen dat cryptomunten de economische orde verstoren en illegale transacties en witwassen van geld makkelijker maken. Daarbij, zeggen analisten, maakt Peking zich ook zorgen over mogelijke concurrentie voor de digitale yuan.

Vorige week zei de Bank voor Internationale Betalingen, een overkoepelende organisatie die 'de centrale bank van centrale banken' wordt genoemd, dat cryptomunten worden gebruikt bij zogenoemde ransomware-aanvallen en andere financiële delicten, en dat met name de bitcoin 'weinig kenmerken van algemeen belang' heeft.

De munt kan nog steeds rekenen op een invloedrijke achterban: vorige week maakte de president van El Salvador, Nayib Bukele, bekend dat in september een wet van kracht wordt waarmee het land als eerste ter wereld de bitcoin als wettig betaalmiddel aanneemt.

Prijsvolatiliteit

Meer in het algemeen zullen de acties van China waarschijnlijk worden gezien als een tegenslag voor de legitimering van gedecentraliseerde cryptovaluta zoals de bitcoin, wat de levensvatbaarheid van de digitale munten verder zou kunnen schaden, aldus Prasad.

'De belangrijkste uitdaging waarmee gedecentraliseerde cryptovaluta worden geconfronteerd, is dat ze inefficiënte en dure ruilmiddelen zijn gebleken en in plaats daarvan speculatieve activa zijn geworden', stelt hij.

'Hun gebrek aan intrinsieke waarde zal hen vatbaar maken voor enorme prijsvolatiliteit, waardoor het nog moeilijker wordt om hun beoogde rol te vervullen als een ruilmiddel dat efficiënter is dan bestaande betalingstechnologieën.'

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij Thomson Reuters Foundation.

