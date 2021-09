De Poolse regio's Krakau, Rzeszów en Lublin hebben afstand gedaan van het etiket 'LGBT-vrije zone'. Dat hebben ze maandag bekendgemaakt. De drie regio's volgen daarmee het voorbeeld van Kielce, dat vorige week al besliste niet langer een 'LGBT-vrije zone' te zijn. De regio's nemen die beslissing onder druk van de Europese Unie, die gedreigd had met het stopzetten van subsidies.

Midden juli startte de Europese Commissie een inbreukprocedure op tegen Polen, omdat ruim honderd lokale besturen sinds 2019 een resolutie hebben aangenomen waarmee ze zich tegen de zogenaamde LGBT-ideologie kanten of zich uitspreken voor een "charter van familierechten". Samen vertegenwoordigen die honderd besturen zowat een derde van het Poolse grondgebied. Het gaat vooral om streng katholieke en conservatieve gebieden.

Voor de Europese Commissie was hiermee het niet-discriminatiebeginsel geschonden, op grond van seksuele geaardheid. De Commissie stuurde daarom een ingebrekestelling naar Warschau. Brussel schortte ook de onderhandelingen op met vijf van de betrokken regio's over de betalingen uit een steunfonds.

Momenteel is nog 16,5 procent van het Poolse grondgebied een zelfverklaarde 'LGBT-vrije zone'.

Midden juli startte de Europese Commissie een inbreukprocedure op tegen Polen, omdat ruim honderd lokale besturen sinds 2019 een resolutie hebben aangenomen waarmee ze zich tegen de zogenaamde LGBT-ideologie kanten of zich uitspreken voor een "charter van familierechten". Samen vertegenwoordigen die honderd besturen zowat een derde van het Poolse grondgebied. Het gaat vooral om streng katholieke en conservatieve gebieden.Voor de Europese Commissie was hiermee het niet-discriminatiebeginsel geschonden, op grond van seksuele geaardheid. De Commissie stuurde daarom een ingebrekestelling naar Warschau. Brussel schortte ook de onderhandelingen op met vijf van de betrokken regio's over de betalingen uit een steunfonds. Momenteel is nog 16,5 procent van het Poolse grondgebied een zelfverklaarde 'LGBT-vrije zone'.