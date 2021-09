In Marokko is de nieuwe premier Aziz Akhannouch erin geslaagd een regeerakkoord te sluiten met twee andere partijen die bij de parlementsverkiezingen van begin september als beste uit de bus zijn gekomen.

'Deze keuze is gebaseerd op de wil van het volk, aangezien de drie partijen erin geslaagd zijn de kiezers te overtuigen door een grote meerderheid te behalen', verklaarde Akhannouch op een persconferentie met vertegenwoordigers van de andere partijen in de coalitie.

Het akkoord is ook gebaseerd op 'onze grotendeels overlappende agenda's en gedeelde sociale en economische prioriteiten', voegde hij eraan toe.

De zakenman Akhannouch werd eerder deze maand door koning Mohammed VI tot regeringsleider en formateur benoemd, na de overwinning van zijn liberale partij (Rassemblement national des indépendants RNI) bij de parlementsverkiezingen.

Akhannouch is een van de rijkste personen in Marokko en is sinds 2016 voorzitter van de RNI. Hij was sinds 2007 minister van Landbouw, wat een belangrijke portefuille is in het land.

De Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM) werd tweede bij de verkiezingen. De derde partij in de coalitie is de centrumrechtse formatie Partij van de Onafhankelijkheid (Istiqlal).

De besprekingen over de verdeling van de ministerportefeuilles binnen de nieuwe regering worden nu voortgezet.

'Het belangrijkste voor ons is om tegemoet te komen aan de wil van het volk, een klimaat van vertrouwen te scheppen en een samenhangend regeringsprogramma op te stellen', zei de leider van Istiqlal, Nizar Baraka.

