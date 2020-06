Het hele weekend vonden er door het hele land protesten plaats als reactie op de dood van George Floyd. In verschillende gevallen ontaardden de protesten in rellen, waarbij het niet altijd duidelijk was wie de aanstichter ervan was.

In Santa Monica, een kuststad grenzend aan de stad Los Angeles, werden zondagnamiddag winkels geplunderd tijdens protesten tegen de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. De sheriff van L.A. County besliste daarop om een avondklok af te kondigen.

Verschillende lokale media publiceerden video's, waarin te zien was hoe mensen winkels bestormen in een populaire straat in Santa Monica. Ook in het centrum van Los Angeles trokken honderden mensen door de straten. In een reactie op de onlusten kondigde sheriff Alex Villanueva een avondklok aan voor de hele county van zondag 18 uur tot maandagochtend 6 uur.

In Ferguson, Missouri - dat in 2014 het toneel was van gewelddadig protest nadat de 18-jarige Michael Brown door een politieagent werd doodgeschoten - werd het politiecommissariaat beschadigd. In Jacksonville, Florida, werd een agent in de hals gestoken en overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl in Indianapolis, in de deelstaat Indiana, drie mensen werden neergeschoten waarvan één is overleden. In New York doken videobeelden op van agenten die hun patrouillewagen door de menigte probeerden te sturen, maar door actievoerders werden omsingeld en aangevallen. Zondagavond verzamelden honderden mensen voor het Witte Huis, en gooiden verschillende demonstranten flessen water in de richting van de ordediensten. Zaterdagavond was het in Washington erg onrustig. Het kwam daarbij soms tot geweld tussen de demonstranten en de politie aan het Witte Huis.

Meer dan twintig steden, waaronder Los Angeles, Miami, Washington DC en Chicago, legden een avondklok op voor zaterdagavond in een poging om paal en perk te stellen aan de groeiende chaos. President Donald Trump leek met zijn recente uitspraken alvast partij te kiezen. Zo riep hij op om de actievoerders harder aan te pakken en beschuldigde hij hen ervan 'extreemlinkse misdadigers' te zijn.

Ook in Londen en andere Britse steden vonden zondag protesten plaats.

Twee agenten in Atlanta ontslagen na buitensporig geweld

Twee politieagenten uit Atlanta zijn ontslagen omdat ze buitensporig geweld hebben gebruikt bij de arrestatie van twee studenten tijdens protesten op zaterdagavond. Dat meldden verschillende Amerikaanse media.

De burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, kondigde de ontslagen zondag aan tijdens een persconferentie. 'Ik zag een zeer verontrustende video van twee jonge studenten die gisteravond in het centrum van Atlanta waren. Onze agenten maken erg lange dagen, onder een zeer hoge druk. Maar het gebruik van geweld is nooit acceptabel', zei ze.

Op videobeelden van het incident is te zien hoe een groep politieagenten een studentenkoppel hardhandig uit hun auto sleept. Ze gebruikten een stroomstootwapen bij de man, en boeiden de vrouw met kabelbinders. Het koppel leek zich niet te verzetten tegen de politie. Volgens Bottoms waren er vijf agenten bij de arrestatie betrokken, maar mogen drie van hen voorlopig blijven werken.

Ze zei ook dat de klacht tegen de vrouw werd ingetrokken en de man inmiddels weer werd vrijgelaten.

Vrijdag en zaterdag ook al rellen

In Los Angeles waren bij relletjes in de nacht van vrijdag op zaterdag 533 mensen opgepakt omwille van onder andere inbraak, plundering, geweld tegen de politie of poging doodslag. Op 18 personen na zijn alle arrestanten inmiddels weer op vrije voeten. Dat heeft de politie van Los Angeles (LAPD) gezegd. Zes agenten raakten bij de protesten gewond.

Ook op andere plekken in Californië werd vrijdagnacht geprotesteerd, wat in sommige gevallen in rellen ontaardde. In de stad San Jose blokkeerden demonstranten een snelweg en sloegen in op enkele auto's die tot stilstand waren gekomen.

In Oakland (nabij San Jose) werd urenlang een vreedzaam protest gevoerd, maar later op de avond ontstonden ook rellen toen demonstranten (een andere) snelweg blokkeerden. In Oakland werd ook een veiligheidsmedewerker van een federaal gebouw doodgeschoten vanuit een langsrijdende auto. Het incident vond plaats in het gebied waar de rellen gaande waren, maar het is nog onbekend of de schietpartij verband houdt met het protest.

De rellen verspreidden zich al snel over het hele land. Zo werd in Atlanta de noodtoestand uitgeroepen en zet de staat Minnesota (waar George Floyd gedood werd en de protesten begonnen) de nationale garde in. Maar ondanks de avondklok bleven de rellen aaanhouden in Minnesota. Zender CNN bericht dat de oproerpolitie demonstranten terugdrong met traangas. De gouverneur van Minnesota, Tim Walz, heeft bewoners opgeroepen thuis te blijven.

Ook de staat Ohio heeft de nationale garde gemobiliseerd. 'Helaas is er een relatief klein aantal gewelddadige personen die een specifieke bedreiging vormt en een reële bedreiging voor onze wetshandhavers en de veiligheid van mensen in Columbus en Franklin County', zei de gouverneur van Ohio, Mike DeWine. De nationale garde behoort tot de reservestrijdkrachten van de VS. De gouverneur kan besluiten de gardisten in te zetten bij natuurrampen en andere noodsituaties.

Er werden ook zaterdag verschillende protesten door het hele land gehouden. Bij protesten in New York voor de Trump Tower, waar president Donald Trump woonde voordat hij in het Witte Huis trok, braken rellen uit. Demonstranten gooiden met afval en flessen naar de politie, die op zijn beurt pepperspray inzette. Er werden zeven mensen aangehouden, bovenop de 200 mensen die vrijdagnacht gearresteerd werden bij protesten in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn.

Raciale spanningen stijgen

In de VS zijn de raciale spanningen de afgelopen week flink gestegen. Enkele maanden geleden al werd de zwarte man Ahmaud Arbery op straat vermoord door twee witte mannen, omdat ze Arbery -die een rondje aan het joggen was- 'verdacht' vonden. De twee witte mannen gingen twee maanden lang vrijuit, omdat openbaar aanklagers zich niet aan de zaak wilden branden. Pas toen er een filmpje naar buiten kwam van het incident steeg de publieke druk zo dat een derde aanklager de twee mannen arresteerde.

Daarbovenop kwamen deze week de dood van twee zwarte mannen door toedoen van politie-agenten. In de stad Minneapolis werd George Floyd gearresteerd omdat hij met een vervalste cheque zou hebben geprobeerd te betalen. Vier agenten hielden hem aan, drukten hem tegen de grond, waarbij een agent op zijn nek ging zitten. Floyd zei dat hij niet kon ademen, zo is op videomateriaal van omstanders te zien, maar de agent liet hem niet los. De situatie deed sterk denken aan de dood van Eric Gardner, die in 2014 door politie in New York in een wurggreep gehouden werd. Ook hij zei niet te ademen, kort voordat hij stierf.

Floyd werd later in het ziekenhuis dood verklaard. De vier agenten zijn onmiddelijk ontslagen en de man die zijn knie op Floyd's nek zette, Derek Chauvin, is inmiddels aangeklaagd voor moord en doodslag.

En deze week werd in Florida een zwarte trans-man, Tony McDade, doodgeschoten door de politie. De agent in kwestie is met betaald verlof gestuurd terwijl het incident wordt onderzocht.

Politie bellen

Deze week kwam er bovendien nog een ander filmpje naar buiten dat viral ging op sociale media. In Central Park in New York had de witte vrouw Amy Cooper een meningsverschil met de zwarte man Chris Cooper (geen relatie). Chris was er aan het vogelspotten, toen Amy langskwam met haar hond, die niet aan de lijn was. Dat is verplicht in dat deel van Central Park zodat vogels niet verstoord worden. Chris sprak Amy erop aan, en toen zij haar hond niet wilde aanlijnen besloot Chris de hond snoepjes te geven, om de vrouw daarmee te irriteren. De vrouw reageerde vervolgens door te zeggen dat ze 911 zou bellen en zou zeggen dat een zwarte man haar bedreigde. Dat deed ze ook. Toen de politie arriveerde, hadden beide personen het terrein verlaten.

Maar Chris publiceerde het filmpje dat hij opgenomen had, om te laten zien hoe ook zogenaamd progressieve witte Amerikanen een gevaar kunnen vormen voor zwarte medeburgers. Er is de laatste jaren veel ophef rondom witte mensen die de politie bellen vanwege minimale overtredingen van zwarte mensen, of zelfs als er helemaal niets aan de hand is. Door excessief politiegeweld moeten zwarte mensen soms vrezen voor hun leven, zoals het voorbeeld van Floyd (en velen voor hem) laat zien.

Amy Cooper raakte als gevolg van het filmpje haar baan en haar hond (die ze nogal hardhandig vasthield, is te zien op het filmpje) kwijt. Ze maakte publiekelijk haar excuses voor het voorval.

Verschil in aanpak

Als directe reactie op de dood van George Floyd gingen demonstranten deze week in verschillende plaatsen de straat op. Eerst in Minneapolis, waar Floyd om het leven kwam. Hoe die demonstraties aangepakt werd door de politie werd als tekenend gezien voor het verschil tussen hoe zwarte en witte Amerikanen behandeld worden door de politie.

Een paar weken terug pas demonstreerden boze, witte Amerikanen (veelal mannen) tegen de lockdownmaatregelen van de staat Michigan met vuurwapens in de hand (soortgelijke protesten vonden ook op andere plekken plaats). Op foto's is te zien hoe rustig de politie het laat gebeuren. Agenten dragen mondmaskers maar hebben verder weinig extra voorzorgsmaatregelen genomen.

Bij de protesten in Minneapolis, en later ook in andere plaatsen, echter komt de politie in vol ornaat, met beschermende kleding in actie. Ook wordt traangas ingezet tegen de demonstranten.

the stark — and sickening— differences in police response to the George Floyd protests vs. armed anti-lockdown protests // via @therecount pic.twitter.com/HqcwD8nPZy — j.d. durkin (@jiveDurkey) May 27, 2020

Vrijdag gooide president Donald Trump via Twitter nog olie op het vuur, door andere te schrijven dat 'als het plunderen begint, er schoten zullen vallen.' Dat werd als extra bedreigend ervaren, omdat er een historische context achter zit. In 1967 gebruikte de politiechef van Miami Walter Headley de zin, voorafgaand aan confrontaties tussen de politie en zwarte burgerrechtenactivisten. Daarbij vielen drie doden onder de activisten. Twitter labelde de tweet van de president met een waarschuwing dat het bericht geweld verheerlijkt en daarmee de richtlijnen van het platform overtreedt.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Zondag maakte Trump bekend Antifa als terroristenorganisatie aan te duiden. Antifa, een afkorting van anti-fascisme, is een beweging die zich -soms met geweld- verzet tegen wit nationalisme en fascisme. Volgens Trump zijn Antifa en andere links-radicalen verantwoordelijk voor het geweld de afgelopen week.

