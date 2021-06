Rechter Peter Cahill bepaalde de strafmaat voor agent Derek Chauvin op 22,5 jaar. Chauvin werd eerder schuldig bevonden aan doodslag op George Floyd.

Eerder tijdens de zitting had een broer van het slachtoffer de maximumstraf gevraagd voor de ex-agent, dat was 40 jaar.

'Wat dacht je, wat ging er door je hoofd, toen je geknield op de nek van mijn broer zat?', vroeg Terrence Floyd zich vrijdag af. Hij vroeg om de maximumstraf uit te spreken tegen Chauvin. Tijdens zijn korte betoog moest hij herhaaldelijk tegen de tranen vechten. Ook de tweede broer van George Floyd, Philonese, kwam aan het woord in de rechtszaal in Minneapolis (Minnesota), net als zijn neef Brandon Williams. Van de 7-jarige dochter van Floyd werd een videoboodschap afgespeeld.

Ook de moeder van Chauvin kwam aan bod ter verdediging van haar zoon. 'Derek is een rustige, bedachtzame, eerbare en onzelfzuchtige man. Hij heeft een groot hart', zei Carolyn Pawlenty. Ze heeft naar eigen zeggen altijd in de onschuld van haar zoon geloofd.

Een volksjury bevond Chauvin eind april schuldig aan de dood van Floyd. De zwarte Amerikaan stierf in mei vorig jaar nadat de witte agent zijn knie tijdens een arrestatie ruim 9 minuten op Floyds nek duwde.

