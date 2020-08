Op de internationale donorconferentie voor Libanon is zondag 250 miljoen euro aan noodhulp opgehaald. Dat hebben de diensten van de Franse president Emmanuel Macron bekendgemaakt

Op de conferentie werd gesproken over de hulp aan Libanon. Dat land verkeerde al in een ernstige economische crisis voor de verwoestende explosie van afgelopen week. De Franse president Emmanuel Macron beklemtoonde aan het begin van de donorconferentie dat de toekomst van het land op het spel staat.

Eerder had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas het cijfer van 200 miljoen genoemd, maar de Fransen zetten nu dus de puntjes op de i met het nieuwe totaalbedrag van 250 miljoen euro. Ook ons land heeft, naast het sturen van materiaal en personeel, een bedrag van 5 miljoen euro uitgetrokken om de eerste noden te lenigen van het zwaar geteisterde Libanon.

Alle donorlanden hebben erop aangedrongen dat de humanitaire hulp het Libanese volk zélf moet ten goede komen. Financiële hulp aan de Libanese autoriteiten ligt gevoelig, omdat veel Libanezen die als corrupt en ineffectief zien.

Het geld moet daarom streng gecontroleerd aan Libanon worden overgemaakt en mag enkel dienen voor het verzorgen van de sterkst getroffen inwoners van het land, heet het. 'Op deze kritieke momenten stelt de EU noodhulp voor verzorging en voedselhulp ter beschikking', zei EU-commissaris Janez Lenarcic. Volgens de EU zal er zowel op korte als op lange termijn voor Libanon hulp komen vanuit de Europese Unie.

Volgens Macron zijn vooral medische hulp, voedselhulp en de snelle heropbouw van scholen en ziekenhuizen prioritair. De Franse president bracht na de ramp een bezoek aan Libanon en beloofde daar dat de internationale steun niet in 'corrupte handen' zou belanden. Macron pleitte zondag via een videoverbinding voor een coördinerende rol voor de Verenigde Naties.

Twee Libanese ministers nemen ontslag

De Libanese minister van Milieu Demianos Kattar heeft zijn ontslag ingediend. Hij is de tweede minister die dat doet sinds de verwoestende explosie van de haven van Beiroet dinsdag. Dat heeft het Duitse persbureau DPA bij een regeringsbron vernomen.

Kattars ontslag komt enkele uren nadat minister van Informatie Manal Abdel-Samad had aangekondigd dat ze ermee ophield. Premier Hassan Diab probeert zijn ministers ervan te weerhouden af te treden tot na een kabinetsvergadering gepland voor maandag.

Rellen houden aan

Ook zondagavond waren er opnieuw botsingen in Beiroet tussen politie en demonstranten die het parlementsgebouw proberen te naderen.

Honderden demonstranten, hun gezichten bedekt met maskers in de kleuren van de Libanese vlag, gooiden stenen naar de ijzeren hekken en betonnen barrières die de toegangen van het parlementscomplex blokkeren. Een demonstrant zei dat er traangas was afgevuurd.

De demonstranten, die voor de tweede dag op rij de straat op komen, zijn woedend op de heersende elite van het land na de enorme explosie in de haven van Beiroet dinsdag. Kolonel Roger Khoury, het hoofd van een team van militaire technici bij de verwoeste haven, zei zondag dat de hoop op het vinden van overlevenden bij de site was geslonken.

Op de conferentie werd gesproken over de hulp aan Libanon. Dat land verkeerde al in een ernstige economische crisis voor de verwoestende explosie van afgelopen week. De Franse president Emmanuel Macron beklemtoonde aan het begin van de donorconferentie dat de toekomst van het land op het spel staat. Eerder had de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas het cijfer van 200 miljoen genoemd, maar de Fransen zetten nu dus de puntjes op de i met het nieuwe totaalbedrag van 250 miljoen euro. Ook ons land heeft, naast het sturen van materiaal en personeel, een bedrag van 5 miljoen euro uitgetrokken om de eerste noden te lenigen van het zwaar geteisterde Libanon. Alle donorlanden hebben erop aangedrongen dat de humanitaire hulp het Libanese volk zélf moet ten goede komen. Financiële hulp aan de Libanese autoriteiten ligt gevoelig, omdat veel Libanezen die als corrupt en ineffectief zien.Het geld moet daarom streng gecontroleerd aan Libanon worden overgemaakt en mag enkel dienen voor het verzorgen van de sterkst getroffen inwoners van het land, heet het. 'Op deze kritieke momenten stelt de EU noodhulp voor verzorging en voedselhulp ter beschikking', zei EU-commissaris Janez Lenarcic. Volgens de EU zal er zowel op korte als op lange termijn voor Libanon hulp komen vanuit de Europese Unie. Volgens Macron zijn vooral medische hulp, voedselhulp en de snelle heropbouw van scholen en ziekenhuizen prioritair. De Franse president bracht na de ramp een bezoek aan Libanon en beloofde daar dat de internationale steun niet in 'corrupte handen' zou belanden. Macron pleitte zondag via een videoverbinding voor een coördinerende rol voor de Verenigde Naties. De Libanese minister van Milieu Demianos Kattar heeft zijn ontslag ingediend. Hij is de tweede minister die dat doet sinds de verwoestende explosie van de haven van Beiroet dinsdag. Dat heeft het Duitse persbureau DPA bij een regeringsbron vernomen.Kattars ontslag komt enkele uren nadat minister van Informatie Manal Abdel-Samad had aangekondigd dat ze ermee ophield. Premier Hassan Diab probeert zijn ministers ervan te weerhouden af te treden tot na een kabinetsvergadering gepland voor maandag.Ook zondagavond waren er opnieuw botsingen in Beiroet tussen politie en demonstranten die het parlementsgebouw proberen te naderen.Honderden demonstranten, hun gezichten bedekt met maskers in de kleuren van de Libanese vlag, gooiden stenen naar de ijzeren hekken en betonnen barrières die de toegangen van het parlementscomplex blokkeren. Een demonstrant zei dat er traangas was afgevuurd. De demonstranten, die voor de tweede dag op rij de straat op komen, zijn woedend op de heersende elite van het land na de enorme explosie in de haven van Beiroet dinsdag. Kolonel Roger Khoury, het hoofd van een team van militaire technici bij de verwoeste haven, zei zondag dat de hoop op het vinden van overlevenden bij de site was geslonken.