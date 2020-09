De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag door een voormalige mannequin beschuldigd van een seksuele aanranding die zich in 1997 op de US Open zou hebben voorgedaan.

Amy Dorris vertelde aan de Britse krant The Guardian hoe de Republikeinse miljardair haar zonder instemming gezoend en aangeraakt zou hebben. Met klem ontkenden de advocaten van de president tegenover de krant de beschuldigingen die op enkele weken van de presidentsverkiezingen van 3 november opdoken.

Volgens Amy Dorris klampte Donald Trump haar op 5 september 1997 aan voor de toiletten van haar viploge op het bekende tennistoernooi US Open. Trump was toen een vastgoedpromotor en een vooraanstaande figuur in het mondaine New York.

'Hij stak zijn tong in mijn keel terwijl ik hem wegduwde. Dan werd zijn greep op mij steviger en waren zijn handen overal op mijn billen, borsten, rug, overal', vertelde ze aan The Guardian. Ze vroeg Trump ermee op te houden, maar daar 'trok hij zich niets van aan'. 'Hij had me in zijn greep en ik geraakte er niet uit.' De vrouw, die toen 24 jaar oud was, voelde zich misselijk en misbruikt.

Een tiental vrouwen heeft de bewoner van het Witte Huis beschuldigd van ongewenste seksuele intimiteiten of aanranding. Hij ontkent alle beschuldigingen.

