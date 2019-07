Donald Trump heeft krachtig ontkend dat hij racistisch zou zijn, maar zijn tweets tegen vier Democratische parlementsleden afkomstig uit minderheden hebben voor onbehagen gezorgd bij heel wat Republikeinse verkozenen. Toch zwijgen de leiders van de Republikeinse Partij tot nu toe over de tweets.

'Die tweets waren NIET racistisch. Ik heb geen gram racisme in me!', twitterde de bewoner van het Witte Huis. Hij riep de Republikeinen op niet 'in de val te lopen' die zijn Democratische tegenstanders volgens hem hebben opgezet.

Een motie die de uitspraken van de president veroordeelt, zou op initiatief van de Democraten aan het Huis van Afgevaardigden ter stemming worden voorgelegd.

De tweets van de president waren aan Alexandria Ocasio-Cortez (New York), Ilhan Omar (Minnesota), Ayanna Pressley (Massachusetts) en Rashida Tlaib (Michigan) gericht. De Republikeinse miljardair herhaalde dinsdagmorgen zijn bericht aan de vier Democratische verkozenen: 'Ons land is vrij, mooi en heel succesvol. Als je hier niet gelukkig bent, kan je vertrekken!'

Met het oog op de presidentsverkiezingen van november 2020 lijkt Trump meer dan ooit vastbesloten zijn - overwegend blanke - electorale achterban op te zwepen en de verdeeldheid bij zijn tegenstrevers aan te wakkeren.

De president, die in de namiddag de Republikeinse leiders van het Congres bijeenbrengt op het Witte Huis, kan wellicht op hun stilzwijgende steun rekenen.

Sommige Congresleden van de 'Grand Old Party' hekelden de tweets wel, maar over het algemeen zijn ze erg voorzichtig met kritiek op diegene die hoogstwaarschijnlijk hun presidentskandidaat zal zijn in 2020.