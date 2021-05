Is het wensdenken of mogelijke realiteit? Volgens newssite Politico peilt acteur Matthew McConaughey bij invloedrijke figuren in Texas naar zijn mogelijkheden om in 2022 een gooi te doen naar het gouverneurschap. Een groeiende schare kijkt uit naar 'Gouverneur Bongo'.

De speculaties over de politieke ambities van de 51-jarige succesacteur doen al een tijd de ronde. In februari haalde hij zeven miljoen dollar op voor zijn onfortuinlijke staatgenoten. Miljoenen Texanen hadden tijdens een koudegolf bij gebrek aan koudebescherming van het net dagenlang zonder stroom gezeten. Vervolgens sprongen de waterleidingen zodat ze ook nog eens zonder drinkwater vielen. De Republikeinse politici van de staat vielen niet op door medeleven. Senator Ted Cruz vertrok op vakantie naar Mexico. Voormalig gouverneur Rick Perry liet weten dat Texanen liever drie dagen zonder elektriciteit zitten dan dat ze de overheid zouden toelaten zich met hun leven te bemoeien. 111 doden later leek dat zelfs in Texas redelijk ongevoelig.Dan tapte Matthew McConaughey uit een ander vaatje. Hij zette een fondswerving op, geconcentreerd rond een virtueel concert dat hijzelf presenteerde, hij probeerde echt noden te lenigen. Maar zelfs voordien piekerde hij over een politieke rol. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij er de buik van vol heeft hoe de politieke verdeeldheid het land en zijn staat verscheurt. In maart liet hij weten dat hij geïnteresseerd is in het gouverneurschap. De acteur heeft, voor zover bekend, geen programma en geen partij. Maar toch wordt in de Amerikaanse pers uitvoerig over zijn kandidatuur gespeculeerd. De voorbije week werd een positief opiniestuk over die kandidatuur gepubliceerd in The New York Times, en zondag bracht newssite Politico uit dat McConaughey ten minste verkennende telefoongesprekken gevoerd heeft met bekende politieke geldschieters in de staat. Vragen zijn dan: hoe concreet is het, en hoe realistisch is het?De huidige gouverneur, de Republikein Greg Abbott, heeft al aangekondigd dat hij een nieuwe ambtstermijn zal zoeken. Abbott blijft populair, zeker binnen zijn partij, ook na het debacle van de ijsstorm en de dagenlange elektriciteitspanne.McConaughey, als kind van de regio, als iemand die in Texas is blijven wonen en opereert vanuit Austin, heeft grote naambekendheid en is ook populair. Hij is een graag geziene, sympathieke figuur die, zoals zijn films, een breed publiek aanspreekt. Hij heeft zowel kaskrakers op zijn palmares (A Time to Kill, The Wedding Planner, Fool's Gold) als films die prijzen opleveren (hij won een Oscar voor zijn rol in Dallas Buyers Club). Maar inzake politiek is hij een grotendeels onbeschreven blad. Hij heeft nooit een ambt uitgeoefend, nooit veel standpunten verdedigd en niet al te vaak politiek zijn nek uitgestoken. Hij is voor een zekere beperkende wapenwetgeving en voor legalisering van marihuana - dat is ongeveer wat we weten. Wat dat laatste betreft: hij werd ooit aan zijn huis in Austin gearresteerd omdat hij in het holst van de nacht apestoned en in zijn nakie van katoen gaf op zijn bongo's.Nog een vraag is: welke partij zal hij kiezen?Er zijn drie opties.Als hij als Republikein kandideert, moet hij het rechtstreekse gevecht met de gevestigde Abbott al in de voorverkiezingen aangaan. Wat een vuurdoop zou zijn. Een onafhankelijke kandidatuur is in het beginstadium gemakkelijk maar maakt doorgaans niet veel kans in het Amerikaanse tweepartijensysteem. Aan de Democratische kant is er nog geen officiële kandidaat, dus dat is ook een mogelijkheid, al zullen de iets meer traditionele Democratische kandidaten allicht wel nog opduiken.Kortom: veel vragen en weinig antwoorden. Waarom dan toch wat een gesprekspartner van Politico omschrijft als enige 'hyperventilatie' in de reacties?Voor wie niet in het Repubikeinse sjabloon past, gaat het niet zo goed met de staat. Het recht op abortus wordt steeds verder beperkt. Rechten van transgenders worden aan banden gelegd. In een staat die toch ook een sterke libertaire kant heeft, stuit het op verzet, dat nergens toe leidt omdat de huidige Republikeinen een monopolie op de macht hebben. 'Gouverneur Bongo' lijkt dan niet zo'n slechte optie, schrijft Mimi Swartz, hoofdredactrice van Texas Monthly in haar opiniestuk voor The New York Times. 'Ik ben blijkbaar niet de enige die denkt dat een man die een advocaat speelt in films misschien beter is voor Texas dan advocaten die voor leider spelen in het Capitool van de staat.' Ze citeert een peiling van de Dallas Morning News uit april die aangaf dat McConaughey Abbott in Texas zou verslaan met 45 procent tegen 33. Dergelijke peiling zegt niets over zijn kansen in een Republikeinse voorverkiezing. Ze zegt niets over de opinies eens de acteur een programma heeft bekendgemaakt. In 2006 heeft een onafhankelijke kandidaat in Texas, Kinky Friedman, door stemmen bij de Democraten weg te halen juist de minder dan briljante Republikein Rick Perry (zie hoger) helpen verkiezen. Er zijn nog weinig stappen gezet, maar intussen staat het iedereen in Texas en de VS vrij te dromen. En er zijn eerder acteurs verkozen, zij het in Californië, de tegenpool van Texas: Ronald Reagan en Arnold Schwarzenegger.