Dodentol na aanval op dorp in Mali loopt op tot 160

Bij de aanval op een dorp van het Peul-volk in het centrum van Mali, vermoedelijk door traditionele jagers van een andere etnische groep, de Dogon, zouden zeker 160 doden zijn gevallen. Dat heeft het Franse persagentschap vernomen van een plaatselijke politicus en een Malinese veiligheidsbron. Een eerdere balans maakte melding van 136 doden.

'De nieuwe balans staat op 160 doden en loopt waarschijnlijk nog verder op', aldus gemeenteraadslid van Bankass, Amadou Diallo. Hij veroordeelde de wat hij noemt 'etnische zuivering'.

Volgens getuigen werden de hutten in het dorp door de aanvallers in brand gestoken. Het incident vond plaats in het Ogossagou-Peul, in een zone bij de grens met Burkina Faso. Onder de slachtoffers zijn ook zwangere vrouwen, kleine kinderen en bejaarden.

De Malinese overheid stuurde al troepen naar het gebied om de veiligheid te verzekeren. Ook kondigde de regering de ontbinding van een groep traditionele jagers van het Dogon-volk aan, tezamen met het ontslag van de voornaamste chefs van het leger.

Terwijl er in het noorden van Mali meerdere islamistische terreurorganisaties actief zijn, woeden er in het centrum van het land vooral etnische conflicten. Die kostten vorig jaar aan minstens 500 mensen het leven.