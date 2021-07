Bij de protesten tegen de regering op Cuba is maandag een man omgekomen. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekend.

Volgens het officiële persagentschap van Cuba kwam de 36-jarige man om terwijl hij deelnam aan 'onlusten' in Guinera, een buitenwijk van de hoofdstad Havana. Het ministerie van Binnenlandse Zaken 'betreurt het overlijden', luidt het.

Duizenden mensen waren zondag in verschillende Cubaanse steden op straat gekomen tegen de onderdrukking en de haperende economie op de autoritair geleide eilandstaat. Aanleiding is onder meer het gebrek aan medicijnen en voedsel.

Ook maandag waren en er protesten. De veiligheidsdiensten traden hard op. Op video's was te zien hoe mannen, die volgens regeringstegenstanders agenten in burger waren, betogers sloegen en oppakten.

