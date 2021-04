Oekraïne is op weg om lid te worden van de NAVO, zegt parlementsvoorzitter Dmytro Razumkov.

Ook in volle pandemie, te midden van een bijzonder hevige derde golf, blijft Oekraïne een land in oorlog. Na bijna zeven jaar laait het conflict in Oost-Oekraïne, waar twee door Rusland erkende volksrepublieken hun onafhankelijkheid hebben uitgeroepen, nog geregeld op. 'Er is gisteren opnieuw een van onze soldaten gestorven aan het front,' zegt Dmytro Razumkov, 'de situatie is opnieuw aan het verslechteren.' We spreken de voorzitter van het Oekraïense parlement tijdens zijn bezoek aan de NAVO en het Europees Parlement. De 37-jarige Razumkov is een van de machtigste mannen van Oekraïne. In 2019 was hij topadviseur van Volodymyr Zelensky, de acteur die verrassend de presidentsverkiezingen won. Daarna leidde hij diens partij Sluha Narodu ('Dienaar van het volk'). Razumkov is er zeker van dat Oekraïne op weg is om lid te worden van de NAVO, al erkent hij dat de weg naar lidmaatschap niet eenvoudig is. Wat heeft Oekraïne de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie te bieden? Dmytro Razumkov: Wij hebben een behoorlijk groot leger dat, jammer genoeg, heel wat gevechtservaring heeft. Voor die ervaring hebben we de voorbije jaren een hoge prijs betaald. We hebben ook redelijk wat ervaring met cyberoorlogsvoering. Uiteraard is de NAVO voor ons ook een opportuniteit om onze wapensystemen te vernieuwen. (Lees verder onder de afbeelding)Zijn de verhoudingen met Rusland onder president Zelensky verbeterd? Razumkov: Over het algemeen niet. Rusland is momenteel niet bereid om mee te werken aan een constructieve oplossing voor het conflict in de Donbas. Rusland heeft ons aangevallen, een deel van ons grondgebied ingenomen en probeert ons er nu nog eens de schuld van te geven. Vindt u dat de Europese Unie naïef is in haar omgang met Rusland? Razumkov: In veruit de meeste gevallen worden conflciten opgelost door met elkaar te praten. Helaas werkt die formule niet wanneer je met Rusland omgaat. Rusland begrijpt enkel de harde aanpak. De Europese sancties hebben meer effect dan de Europees-Russische gesprekken. Over het nut van die sancties bestaat enorme twijfel. Razumkov: Ik weet dat de Russen zeggen dat die sancties voor hen niets uitmaken. (glimlacht) Maar de economische balans vertelt een ander verhaal. De Amerikaanse president Joe Biden noemde zijn Russische collega Vladimir Poetin onlangs 'een moordenaar'. Wat vond u daarvan? Razumkov: Ik denk dat president Biden een objectieve analyse heeft gegeven van de situatie. Wij hebben goede verhoudingen met zowel Democraten als Republikeinen. We rekenen op die verhoudingen om financiële en technische ondersteuning te blijven krijgen om onze nationale veiligheid te garanderen. Is de steun die Oekraïne uit het Westen krijgt voldoende? Razumkov: Wel, we hebben de Krim en de Donbas nog steeds niet terug. Het mag dus altijd een beetje meer zijn.