De Russische president Vladimir Poetin heeft in zijn telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn voorwaarden op tafel gelegd om de oorlog in Oekraïne te beëindigen, meldt de BBC.

De Britse nieuwszender sprak met een woordvoerder en topadviseur van Erdogan die kon meeluisteren met het telefoongesprek donderdag.

Volgens wat de man, Ibrahim Kalin, vertelt, zijn Poetins eisen grosso modo op te delen in twee categorieën: zaken waarvan aangenomen wordt dat die bespreekbaar zijn voor de Oekraïense regering en zaken die een pak moeilijker te slikken zijn, en bovendien vaag.

Eisen

Zo wil Poetin dat Oekraïne een neutrale staat is en dat het zijn kandidatuur om lid van de NAVO te worden beëindigt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft al laten verstaan dat dat bespreekbaar is.

Ook zou Oekraïne zich moeten ontwapenen zodat het voor Rusland geen bedreiging vormt, en moet de Russische taal in Oekraïne beschermd worden.

En dan is er nog die eis tot denazificatie, wat dat ook mag inhouden. Volgens het Kremlin leidt Zelensky een regering neonazi's die een genocide uitvoeren op de Russischtalige bevolking van Oekraïne, al zijn daar nooit bewijzen voor aangevoerd.

Een ander paar mouwen zijn de andere eisen. Die gaan over de status van de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne en van de Krim, maar volgens de BBC trad de woordvoerder van Poetin niet verder in detail.

Vermoedelijk betekent een en ander dat Rusland wil dat Oekraïne een stuk van zijn grondgebied in het oosten van het land opgeeft en officieel de Krim, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd, erkent als Russisch grondgebied.

Nog volgens de BBC maakte Poetin in het telefoongesprek duidelijk dat er een persoonlijke ontmoeting tussen hem en Zelensky aan te pas zal komen om een akkoord over een wapenstilstand te vinden.

Turkije

Turkije profileert zich steeds nadrukkelijker als bemiddelaar in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. In het telefoongesprek nodigde Erdogan Poetin uit in Turkije voor een overleg met Zelensky, zo meldde het kabinet van de president zelf.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu ontmoette donderdag in Lviv in het westen van Oekraïne dan weer zijn Oekraïense collega Dmytro Koeleba. Cavusoglu zei te hopen op een wapenstilstand bij de door de Russen zwaar belegerde havenstad Marioepol. Daar bevinden zich volgens de minister ook nog ruim honderd Turken.

Koeleba vroeg Turkije om zich garant te stellen voor een eventueel akkoord met Rusland.

De Britse nieuwszender sprak met een woordvoerder en topadviseur van Erdogan die kon meeluisteren met het telefoongesprek donderdag.Volgens wat de man, Ibrahim Kalin, vertelt, zijn Poetins eisen grosso modo op te delen in twee categorieën: zaken waarvan aangenomen wordt dat die bespreekbaar zijn voor de Oekraïense regering en zaken die een pak moeilijker te slikken zijn, en bovendien vaag. EisenZo wil Poetin dat Oekraïne een neutrale staat is en dat het zijn kandidatuur om lid van de NAVO te worden beëindigt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft al laten verstaan dat dat bespreekbaar is. Ook zou Oekraïne zich moeten ontwapenen zodat het voor Rusland geen bedreiging vormt, en moet de Russische taal in Oekraïne beschermd worden. En dan is er nog die eis tot denazificatie, wat dat ook mag inhouden. Volgens het Kremlin leidt Zelensky een regering neonazi's die een genocide uitvoeren op de Russischtalige bevolking van Oekraïne, al zijn daar nooit bewijzen voor aangevoerd.Een ander paar mouwen zijn de andere eisen. Die gaan over de status van de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne en van de Krim, maar volgens de BBC trad de woordvoerder van Poetin niet verder in detail. Vermoedelijk betekent een en ander dat Rusland wil dat Oekraïne een stuk van zijn grondgebied in het oosten van het land opgeeft en officieel de Krim, dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd, erkent als Russisch grondgebied.Nog volgens de BBC maakte Poetin in het telefoongesprek duidelijk dat er een persoonlijke ontmoeting tussen hem en Zelensky aan te pas zal komen om een akkoord over een wapenstilstand te vinden.TurkijeTurkije profileert zich steeds nadrukkelijker als bemiddelaar in het conflict tussen Oekraïne en Rusland. In het telefoongesprek nodigde Erdogan Poetin uit in Turkije voor een overleg met Zelensky, zo meldde het kabinet van de president zelf.De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu ontmoette donderdag in Lviv in het westen van Oekraïne dan weer zijn Oekraïense collega Dmytro Koeleba. Cavusoglu zei te hopen op een wapenstilstand bij de door de Russen zwaar belegerde havenstad Marioepol. Daar bevinden zich volgens de minister ook nog ruim honderd Turken. Koeleba vroeg Turkije om zich garant te stellen voor een eventueel akkoord met Rusland.