In de eerste helft van dit jaar moesten wereldwijd al 10 miljoen mensen hun huizen ontvluchten. In twee derde van de gevallen was dat voor extreem weer zoals stormen en overstromingen.

De cijfers, opgetekend door het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), tonen aan dat extreem weer een steeds grotere oorzaak wordt voor ontheemding. Van het totaal aantal mensen die hun huizen moest ontvluchten, deden 3,8 miljoen dat voor conflict en geweld, met name in Afrika en het Midden-Oosten.

Landen met aanslepende conflicten zoals Syrië, Jemen, Afghanistan en Libië voeren de lijst aan. Maar ook de instabiliteit in de Democratische Republiek Congo, Ethiopië en Nigeria worden genoemd in het rapport, en geweld in West-Afrika leidde tot migratie op een schaal die nog niet eerder werd gezien in de regio.

'Deze cijfers zijn alarmerend hoog, vooral omdat we nog maar halverwege het jaar zijn', zegt Alexandra Bilak, directeur van de IDMC. 'Ze tonen aan dat de oorzaken van het conflict en de ongelijkheid niet worden aangepakt, en de vluchtelingenstroom leidt tot een cyclisch patroon van crisis en kwetsbaarheid.'

Natuurrampen

Maar opvallend in het rapport is vooral dat natuurrampen, en met name stormen en overstromingen, tot een nog veel hoger aantal ontheemden leidde: 7 miljoen. Dat het record opnieuw gebroken wordt, toont aan dat massale ontheemding door stormen en overstromingen het 'nieuwe normaal' geworden zijn.

Cycloon Fani joeg miljoenen mensen op de vlucht in India en Bangladesh, terwijl cycloon Idai vernieling zaaide in Mozambique, Malawi, Zimbabwe en Madagaskar. Enorme overstromingen in Iran, die meer dan 90 procent van het land troffen, hadden een vergelijkbaar effect, net als in Ethiopië, de Filipijnen en Bolivië.

Recordjaar

Uitgaande van trends in het verleden en het feit dat de meeste natuurrampen in de tweede helft van het jaar gebeuren, schat de IDMC dat het aantal vluchtelingen door extreem weer dit jaar nog tot 22 miljoen kan stijgen. Daarmee zou 2019 een recordjaar worden wat het aantal ontheemden betreft.

'De internationale gemeenschap kan binnenlandse vluchtelingen niet langer negeren', zegt Bilak. 'We moeten nationale overheden steunen in hun pogingen om de mensen te beschermen en te steunen, vrede te creëren en te investeren in duurzame ontwikkeling en veerkracht tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Alleen zo zullen we in staat zijn de trauma's en verarming waar miljoenen mensen elk jaar aan ten prooi vallen te verminderen, en de trends te keren die uit dit rapport duidelijk worden.'