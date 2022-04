Dit jaar 1 miljoen pelgrims welkom in Mekka

Saoedi-Arabië gaat dit jaar 1 miljoen pelgrims, zowel buitenlanders als Saoedi's, toelaten voor de hadj, de bedevaart naar Mekka. Dat hebben de autoriteiten in Riyad zaterdag bekendgemaakt. Vorig jaar waren er, wegens het coronavirus, slechts 60.000 Saoedi's welkom in Mekka, in 2020 waren dat er amper 10.000.